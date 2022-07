Erste Corona-Fälle: Bouchard und Stake Laengen müssen Tour aufgeben

Die 109. Tour de France hat ihre ersten Corona-Fälle. Geoffrey Bouchard und Vegard Stake Laengen können nach positiven Tests nicht mehr an den Start gehen.

Damit haben bisher sechs Fahrer die diesjährige Tour verlassen. Zuvor mussten drei Fahrer wegen Sturzverletzungen die Tour aufgeben: Michael Gogl und Daniel Oss erwischte es bei einem schweren Crash auf der Kopfsteinpflaster-Etappe am Mittwoch, bei dieser kam auch Jack Haig zu Fall. Alex Kirsch stieg am Donnerstag wegen den Folgen einer Erkrankung aus.

Ag2r teilte am Samstagvormittag den positiven Test des Franzosen Bouchard mit, wenig später gab dann das Team UAE Emirates den positiven Test beim Norweger Stake Laengen bekannt. Damit verliert der Gesamtführende und Titelverteidiger Tadej Pogacar seinen ersten Helfer.

"Vegard war am Freitagmorgen negativ bei unseren internen Tests. Am Abend klagte er über Halskratzen, und ein Schnelltest war positiv. Ein PCR-Test bestätigte das Ergebnis", sagte UAE-Arzt Adriano Rotunno.

Ag2r schrieb weiter, man habe bei allen Fahrern und Betreuern alle drei Tage Schnelltests vorgenommen. Dazu gab es Tests der Organisatoren. Vor dem Start der Rundfahrt in Kopenhagen mussten sechs Fahrer aufgrund von positiven Tests wieder abreisen. Stake Laengen soll nach der Bergankunft an der Super Planche des Belles Filles am Freitag über erste Symptome geklagt haben.

Der Weltverband UCI hatte wenige Tage vor dem Tour-Start die Corona-Regeln gelockert. So genügten statt PCR- nur noch Schnelltests, zudem muss ein Team nach zwei positiven getesteten Fahrern das Rennen nicht mehr verlassen. Eine neue Regel besagt zudem, dass ein Fahrer trotz eines positiven Tests im Rennen bleiben kann, wenn dieser symptomfrei und nicht ansteckend ist. Dies war beim Niederländer Bob Jungels der Fall, einem Teamkollegen von Bouchard.

Am ersten Ruhetag am Montag gibt es verpflichtende Tests für alle Fahrer und Betreuer.