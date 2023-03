Erste Cheftrainer-Station beendet: Altach trennt sich von Klose

Miroslav Klose ist nicht mehr länger Cheftrainer des SCR Altach. Wie die Vorarlberger bekanntgaben, hat man sich gemeinsam mit dem 44-Jährigen darauf verständigt, die Zusammenarbeit vor dem Start der Play-offs zu beenden. Klose hatte seine erste Chefrolle im vergangenen Sommer angetreten.

Der SCR Altach hat sich nur einen Tag nach dem 1:1 bei Tabellenführer RB Salzburg von seinem Cheftrainer Miroslav Klose getrennt. Das gaben die Vorarlberger in einer Stellungnahme bekannt. Wie das Schlusslicht darin schreibt, verständigte man sich gemeinsam darauf, die Zusammenarbeit nach Abschluss der regulären Saison zu beenden und den 44-Jährigen von seinen Aufgaben zu entbinden. Mit Klose muss auch dessen Co-Trainer Slaven Skeledzic seinen Hut beim Tabellenletzten nehmen.

"Miroslav Klose hat vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem als Mensch in Altach erlebt zu haben", wird Geschäftsführer Christoph Längle zitiert: "Ich möchte mich bei Miro und seinem Co-Trainer Slaven Skeledzic für die geleistete Arbeit bedanken. Auch wenn ein Trainerwechsel immer enorm schmerzt, steht über allem, dass der SCR Altach auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga vertreten ist."

Altach wartet seit Mitte Oktober auf einen Sieg und holte in den sechs Pflichtspielen nach dem Jahreswechsel lediglich zwei Punkte - beide aus den vergangenen vier Partien. Zudem gelangen im neuen Jahr erst zwei eigene Treffer, einer davon am Sonntag in Salzburg. Zu wenig für die Altacher, die bereits im vergangenen Jahr in einen intensiven Abstiegskampf verwickelt waren.

Wir wissen, was auf uns zukommt in den Play-offs und so ein Spiel davor tut unglaublich gut. Miroslav Klose am Sonntag

Nach einer Trennung hatten die Aussagen Kloses nach dem Salzburg-Spiel allerdings nicht geklungen. Er lobte die "überragende Mannschaftsleistung" und fügte an: "Endlich mal schön zu sagen, dass ich unheimlich stolz auf die Mannschaft bin. Heute haben wir gegen eine richtig gute Mannschaft eine sehr gute Leistung gebracht. Solche Spiele braucht man. Wir wissen, was auf uns zukommt in den Play-offs und so ein Spiel davor tut unglaublich gut."

"Alle Voraussetzungen, um auch als Trainer große Erfolge zu feiern"

Zwar versprühte Klose auch in den erfolglosen Wochen stets Optimismus und war überzeugt, den Turnaround mit der Mannschaft zu schaffen, die Verantwortlichen der Altacher schienen aber nicht mehr ganz vom Weg überzeugt gewesen zu sein. "Im Zuge unserer Analyse sind wir zur Entscheidung gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht, um unser Ziel Klassenerhalt, dem wir alles andere unterordnen, zu erreichen", so Sportdirektor Georg Festetics: "Miroslav hat alle Voraussetzungen, um auch als Trainer große Erfolge zu feiern. Ich möchte Miroslav meinen Dank für die Zusammenarbeit aussprechen, bei welcher die Interessen des Vereins immer im Mittelpunkt gestanden haben."

Im kicker-Interview Ende November des vergangenen Jahres hatte Klose über eine Phase mit fünf Niederlagen und einem Remis ehrlich eingestanden: "Das war hart, daran hatte ich zu knabbern." Das interne Ziel sei da noch Platz sieben oder acht gewesen. "Wir wollen nicht immer gegen den letzten oder vorletzten Platz kämpfen." Nach 22 Spielen ist Altach Letzter, auf Rang acht sind es zehn Punkte.

Ein Nachfolger soll noch im Laufe der Woche präsentiert werden. Der Weltmeister von 2014 erreichte in 24 Pflichtspielen lediglich einen Punkteschnitt von 0,83.