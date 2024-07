Erste Auslandsstation: Pohlmann verlässt den BVB gen Portugal

Ein Abschied hatte sich zuletzt abgezeichnet, am Dienstagabend wurde er offiziell: Ole Pohlmann verlässt Borussia Dortmund trotz Vertrags bis 30. Juni 2025 und wechselt erstmals in seiner Karriere ins Ausland.

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, die in der vergangenen Drittliga-Saison auf Rang elf ins Ziel eingelaufen war, verliert einen absoluten Leistungsträger. Ole Pohlmann wechselt mit sofortiger Wirkung in Portugals erste Liga, wo er sich Rio Ave anschließt.

Für den 23-Jährigen, der im Juli 2021 vom VfL Wolfsburg zur U 23 des BVB gekommen war, ist es die erste Auslandsstation. Rio Ave, wo Pohlmann einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2027 erhält, freut sich auf einen Spieler, der "verschiedene Rollen im Angriff" bekleiden kann.

Die sportmedizinischen Untersuchungen in Portugal hat Pohlmann bereits erfolgreich absolviert und am Dienstagnachmittag erstmals mit seinem neuen Team unter Coach Luis Freire trainiert. Der FC Rio Ave war in der vergangenen Saison mit 37 Punkten auf Platz elf gelandet - mit fünf Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

Zweitbester Notenschnitt der gesamten 3. Liga

In Dortmund hatte Pohlmann eigentlich noch Vertrag bis 30. Juni 2025. Der Offensivspieler aber sah die Zeit für Veränderung gekommen. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart, wie der BVB erklärt.

Seit seiner Ankunft in Dortmund machte Pohlmann insgesamt 96 Drittliga-Partien für die Westfalen, in denen ihm 18 Tore und 20 Vorlagen gelangen. In der vergangenen Spielzeit kam er 29-mal zum Zug, schoss 13 Treffer und bereitete zehn weitere vor (kicker-Notenschnitt 2,52). Nur Ulms Leonardo Scienza, den es im Sommer zu Bundesligist Heidenheim zog, konnte einen noch besseren Notenschnitt unter allen Drittliga-Profis vorweisen (2,41).

Pohlmann stieß in der vergangenen Saison indes auch zum Dortmunder Profikader. Im Februar dann feierte er sein Bundesliga-Debüt beim 0:0 in Heidenheim (kicker-Note 4,0), seinen zweiten und letzten Joker-Einsatz hatte Pohlmann Mitte Mai beim 0:3 in Mainz.