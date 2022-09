Erstaunliches Comeback: Friedsam erreicht Halbfinale der WTA-Tour

Beim Tennisturnier im slowenischen Portoroz ist Anna-Lena Friedsam nach einem erneuten Comeback ins Halbfinale vorgestoßen.

Spielt am Samstag um den Finaleinzug bei der WTA-Tour: Anna-Lena Friedsam. IMAGO/ZUMA Wire

Eigentlich roch alles nach einem Ausscheiden. Gegen die Französin Diane Parry lag Friedsam bereits mit Satz und 1:4 in Rückstand. Doch dann zeigte die 28-Jährige aus Neuwied eine echte Comeback-Mentalität. Den zweiten Satz gewann sie im Tie-Break mit 7:6 und davon beflügelt den dritten mit 6:3. Am Samstag geht es nun im Halbfinale gegen Katerina Siniakova (Tschechien) oder Jasmine Paolini (Italien).



Friedsam hatte bereits bei den Partien zuvor bewiesen, Rückstände gut wegstecken zu können. Sowohl in der ersten Runde gegen Elizabeth Mandlik (USA) als auch im Achtelfinale gegen die topgesetzte Britin Emma Raducanu hatte sie je einen Satz mit 0:6 verloren und war danach wieder zurückgekommen.

Für Friedsam ist es das erste Halbfinale auf der WTA-Tour seit März 2020 in Lyon. Dadurch dürfte sie in der Weltrangliste mindestens in die Top 150 klettern.