Erstaunliche Werte: Wie Bellingham das BVB-Spiel prägt

Cleverer, mutiger, dominanter: Jude Bellingham hat seine starke Debütsaison bei Borussia Dortmund noch einmal getoppt. Bei den Daten erstaunt besonders die Foulstatistik.

Dass Jude Bellingham (18) für das Topspiel gegen Bayern auszufallen droht, ist keine gute Nachricht, das ist jedem klar, der in letzter Zeit mal Auftritte von Borussia Dortmund gesehen hat. Mit seinem mitreißenden Spiel sorgt er für ständige Energiezufuhr im zentralen Mittelfeld des BVB - und prägt es mittlerweile noch mehr als in seiner ohnehin schon starken Debütsaison.

Offensichtlich ist, dass Bellingham mehr zur Dortmunder Offensive beiträgt als 2020/21. Die Daten zeigen: Er wagt sich häufiger ins Dribbling (3,2 statt 2,6 Dribblings pro Spiel) bei gleichzeitig verbesserter Erfolgsquote (64,9 statt 59,2 Prozent). Er kommt in gefährlicheren Zonen zum Abschluss (xG-Wert 0,23 statt 0,18), bringt deutlich mehr seiner Abschlüsse im Tor unter (13,3 statt 3,0 Prozent) und gibt auch mehr Torschussvorlagen (1,2 statt 0,7 pro 90 Minuten).

Sechs Werte, in denen Jude Bellingham sich in dieser Saison verbessert hat - offensiv und defensiv. kicker

Mit zwei Treffern nach 13 Spieltagen hat der englische Nationalspieler seine letztjährige Torausbeute in der Bundesliga bereits verdoppelt, bei den Assists den Wert der Vorsaison schon erreicht (3).

Zwar spielt Bellingham pro Spiel weniger Pässe (46 statt 54) bei fast identischer Quote (83,9 statt 84,3), auffällig ist dabei aber seine Erfolgsquote bei Schnittstellenpässen, die von 24,1 auf 33,3 angewachsen ist.

Mehr abgefangene Bälle, weniger Fouls

Gesteigert hat sich Bellingham aber auch im Spiel gegen den Ball. Er fängt mehr Bälle ab (4,6 statt 3,9 pro 90 Minuten) und gewinnt mehr Zweikämpfe (56 statt 52,5 Prozent). Erstaunlich ist dabei vor allem, dass er gleichzeitig deutlich weniger foult (1,2 statt 2,2 pro 90 Minuten).

Bemerkenswert reif und clever wirkte Bellinghams Spiel ja schon immer, in dieser Saison scheint er sich in dieser Hinsicht aber weiter verbessert zu haben. Es sind Eigenschaften, die der BVB gerade am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayern gut gebrauchen könnte.