Erstaunliche Marke: VfL-Torjäger Polter teilt kräftig aus

Lässt sich der VfL Bochum nicht doch noch vom rechten Wege abbringen, dann hat unterm Strich Sebastian Polter ein großes Stück zum Klassenverbleib beigetragen. Der bisher erfolgreichste Schütze des Aufsteigers ist allerdings auch in einer anderen Kategorie ganz oben zu finden.

Keine Frage: Aus Bochumer Sicht war es überaus sinnvoll, im Sommer Sebastian Polter beim niederländischen Ehrendivisionär Fortuna Sittard loszueisen. Der frühere Union-Stürmer ist bisher erfolgreichster Bochumer Schütze, traf in 30 Begegnungen achtmal und brauchte im Schnitt 264 Minuten pro Tor.

Das ist kein herausragender Wert, kann sich aber sehen lassen, erst recht in Verbindung mit Polters übrigen Qualitäten. Denn der athletische Mittelstürmer, auf dem Platz mit seinem großen Fleiß als Anläufer in vorderster Reihe äußerst wichtig für den VfL, ist ein Spieler, der seine Kollegen mitreißen kann und mit seiner Erfahrung meist zum guten Gelingen beiträgt.

Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Polter beileibe kein Fein-Techniker ist, dass ihm ab und zu Bälle verspringen, dass er sich festrennt im Zweikampf oder dass seine Abschlüsse im Nirgendwo landen. Trainer Thomas Reis riet seinem Stürmer nicht ohne Grund, möglichst mit dem ersten Kontakt abzuschließen und nicht noch einen Haken zu versuchen.

Am Einsatz mangelt es ihm nie

Natürlich macht Polter auch längere Phasen ohne eigenen Treffer durch, es gibt Spiele, in denen er kaum zu sehen ist, doch am Einsatz mangelt es ihm nie. Das belegt auch ein anderer Wert, der etwas überraschend daherkommt. Denn in der Bilanz des Stürmers stehen bisher auch 67 Fouls, das ist der Höchstwert der Liga.

Es ist allerdings hinzuzufügen, dass Bochums Nummer 40 keineswegs als Rambo auf dem Spielfeld daherkommt. Er setzt halt in höchstem Maße seinen Körper ein, äußerst robust, ist ein unbequemer, unangenehmer, aber im Grunde genommen stets fairer Spieler, der seine körperlichen Vorteile voll in die Waagschale wirft. In jedem Zweikampf.

Bochum will ans Hinspiel gegen den BVB anknüpfen

Gegen Augsburg (0:2) blieb Polter zunächst auf der Bank und kam erst nach knapp einer Stunde, erzielte jedoch kaum Wirkung. Mehr noch: Zum dritten Mal in Folge blieb der VfL ohne eigenen Treffer, zum 13. Mal sogar in der gesamten Saison - das ist Liga-Höchstwert, gemeinsam mit Bielefeld.

Ob nun, wie zuletzt, mit Simon Zoller, oder mit Polter in der Startelf: Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Dortmund sollte sich der VfL nicht mehr so harmlos präsentieren wie zuletzt gegen Augsburg und auch zuvor in Freiburg. Gefragt ist auch wieder mehr Leidenschaft und Mut im Spiel nach vorne, ähnlich wie zum Beispiel im Hinspiel gegen den BVB an der Castroper Straße.

Da hatte sich der VfL im ersten Revierderby nach langer Zeit nach Kräften gewehrt und immerhin ein 1:1 erkämpft. Bochums Torschütze übrigens: Sebastian Polter, der kurz vor der Pause einen Elfmeter verwandelte.