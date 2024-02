Erst zum zweiten Mal: Bayern ohne eine einzige Torchance

So chancenlos wie im Topspiel am Samstagabend bei Bayer Leverkusen war Bayern München selten. Was auch die Zahlen belegen.

0:3 hieß es am Ende des Gipfeltreffens - seit dem 2:5 im Pokalfinale 2012 gegen Borussia Dortmund ist der deutsche Rekordmeister nicht mehr so dominiert worden, stand so auf verlorenem Posten wie am Samstagabend in der BayArena. Was sich auch an einem schon lange nicht mehr erlebten Tiefpunkt ablesen lässt.

Eine Zahl drückt die Unterlegenheit der Bayern aus: Denn in den 90 Minuten plus Nachspielzeit konnte sich das Tuchel-Team keine einzige Torchance erspielen. Seitdem der kicker ab der Spielzeit 1989/90 diese Kategorie erfasst, war dies dem FCB zuvor erst einmal widerfahren - vor fast 30 Jahren: Am 10. November 1995 blieben die Bayern beim 0:0 bei Hansa Rostock letztmals ohne eigene Torchance.

Insgesamt schoss der FC Bayern in Leverkusen nur ganze neunmal auf das Tor - Saisontiefstwert für den Rekordmeister. Zum letzten Mal mussten sich die Bayern-Spieler am 19. Spieltag der Vorsaison mit nur neun Torschüssen begnügen. Allerdings gewann der FCB damals mit 4:2 beim VfL Wolfsburg - und agierte dabei ab der 54. Minute sogar in Unterzahl.

Seit der Erfassung der Torschüsse ab der Saison 2013/14 musste sich der FC Bayern zum vierten Mal mit einer einstelligen Zahl von Abschlüssen gegen Bayer begnügen. In der Spielzeit 2014/15 sogar gleich zweimal. Doch das Hinspiel gewannen die Bayern trotzdem mit 1:0, das Rückspiel ging mit 2:0 an die Werkself. Auch eine Spielzeit später beim torlosen Remis in Leverkusen schossen die Bayern nur neunmal auf das Bayer-Tor.

Immerhin kann der FC Bayern aus einem historischen Wert noch Hoffnung schöpfen: Denn in der Saison 2018/19 lag Bayern ebenfalls nach dem 21. Spieltag fünf Punkte hinter dem damaligen Spitzenreiter Borussia Dortmund - und wurde schlussendlich Meister. Nach 34 Spieltagen lag der FCB zwei Punkte vor dem BVB (78 gegenüber 76).