Erst wenig Power, dann Harakiri: Nagelsmann sieht "total wilde" Bayern

Mit 0:1 unterlag der FC Bayern am Mittwochabend beim FC Villarreal. Für die Münchner endete damit nicht nur eine Rekordserie, sondern auch der anvisierte Einzug ins Halbfinale der Champions League gerät nun in Gefahr. Kein Wunder daher, dass die Stimmung bei den Verantwortlichen des FCB gedämpft war.

"Wir haben verdient verloren. Es war nicht genug", sagte Julian Nagelsmann nach dem Spiel. "Wir hatten in der ersten Hälfte wenig Power. Wir hatte keine guten Ballgewinne und auch keine Torchancen. Die zweite Halbzeit war total wild, weil wir unbedingt Chancen rausspielen wollten. Aber irgendwann wurde es Harakiri. Wir hätten auch leicht zwei kriegen können. Beim Fehler von Manuel Neuer haben wir auch noch Glück gehabt. Das war nicht, was wir uns vorstellen", so der Münchner Coach weiter.

Müllers Lob für Villarreal

Weitere Gründe für die Probleme seiner Bayern sah Nagelsmann nicht zuletzt in der Defensive. "Unsere Verteidigung war nicht so gut und sie haben gute Fußballer. Wir haben den letzten Schritt oft nicht gemacht, waren nicht aggressiv genug. Aber das ist eine typisch spanische Mannschaft, die zocken kann. Das ist der Unterschied zu manchem Team, dass sich vielleicht da sonst nicht befreien kann."

Auch Thomas Müller zeigte sich nach der Partie unzufrieden: "Wir haben nicht das Spiel abliefern können, das wir wollten. Es waren verschiedene Facetten: Wir hatten offensiv nicht diese Power, nicht die Vielzahl an Chancen. Nach der Pause sind wir natürlich mit Wut angelaufen." Der Nationalspieler machte für die eigenen Schwierigkeiten aber auch die Spanier verantwortlich. "Wir müssen auch dem Gegner Respekt zollen. Hier haben es viele Mannschaften nicht leicht gehabt", spielte Müller darauf an, dass Villarreal wettbewerbsübergreifend seit dem 27. November 2021 (1:3 gegen den FC Barcelona) im heimischen Estadio de la Ceramica unbesiegt ist - auch gegen Gegner wie Real und Atletico Madrid oder Juventus Turin.

Emery als Bayerns Kryptonit

Apropos Serien: Die Rekordserie von 22 Spielen ohne Auswärtsniederlage ist durch das 0:1 vom Mittwoch zu Ende. Die zuvor letzte Niederlage in der Champions League hatte es vor viereinhalb Jahren in der Gruppenphase am 27. September 2017 mit einem 0:3 bei Paris St. Germain gegeben. Kurios: Coach von PSG war damals der heutige Villarreal-Trainer Unai Emery gewesen. Giovanni Lo Celso, der den entscheidenden Treffer von Arnaut Danjuma am Mittwoch mit vorbereitete, war zudem damals bei den Franzosen kurz vor Schluss eingewechselt worden.

An weitere Niederlagen gegen Emery will bei den Bayern vor dem Rückspiel aber niemand denken. "Wir sind erfahren, wir haben ein Heimspiel, es ist erst die erste Hälfte gespielt. Wir müssen uns aufrappeln und zurückschlagen. Bei mir überwiegt heute, dass es nur ein 1:0 ist. Es hätte weitaus schlimmer kommen können. Wir haben jetzt die Allianz Arena im Rücken und müssen es umbiegen", fordert Müller - dann aber, wie Nagelsmann anfügt, "in allen Aktionen mit mehr Aggressivität".