Erst vertändelt, dann verzaubert

Nur bei wenigen Spielern liegen Genie und Wahnsinn wohl so eng beieinander wie bei Julian Brandt. Auch beim spektakulären 4:3-Sieg in Leverkusen pendelte der Mittelfeldspieler des BVB zwischen den Extremen.

"Magier mit Makeln" - so hat der kicker Julian Brandt vor knapp anderthalb Jahren mal genannt. Geändert hat sich an dieser Einschätzung seitdem nichts, auch wenn der 25-Jährige in der vergangenen Saison als formschwacher Teilzeit-Arbeiter nur wenig Zauber versprühen konnte. Brandt ist nach wie vor ein herausragender Techniker, ein Instinktfußballer, ein Mann fürs Risiko - und für Kabinettstückchen, bei denen sich andere Fußballer beide Knöchel brechen würden. Doch noch immer ist er auch ein Spieler, der seine Trainer bisweilen zur Verzweiflung treibt. Weil er oft so wirkt, als sei er noch immer der Pausenhof-Zocker aus seiner Schulzeit - und ein Gegentor nur halb so wild.

Am Samstag war es mal wieder so weit, dass Brandt zwischen den Extremen pendelte. In Abwesenheit des verletzten Giovanni Reyna rotierte der frühere Leverkusener an seiner alten Wirkungsstätte in die Dortmunder Startelf. Er hatte sich das verdient nach einer sehr ordentlichen Vorbereitung, in der er erkennbar an seinem Spiel gearbeitet hatte. Brandt wollte den hohen Ansprüchen seines neuen Trainers Marco Rose bei der Arbeit gegen den Ball gerecht werden - dann jedoch bremste ihn eine Covid-19-Infektion zum Saisonauftakt aus. "Seine Qualitäten", sagte Rose vor der Partie in Leverkusen, "kennen wir doch alle. Er ist ein hervorragender Fußballer mit Dynamik. Und er hat in der Vorbereitung auch sehr gut gegen den Ball gearbeitet."

Brandt allerdings fand am Samstag zunächst nur schwer ins Spiel. Die hohe Aggressivität der Leverkusener machte ihm zu schaffen. Er verlor Bälle, vertändelte eine Topchance, weil er mit dem falschen Fuß abschloss (11.) und leitete dann kurz vor der Pause durch einen nur halbherzig geführten Zweikampf mit Kerem Demirbay die Leverkusener Führung zum 2:1 ein (45.+1). Hätte Rose ihn zur Pause ausgewechselt, Brandt hätte sich nicht beschweren dürfen.

Wiedergutmachung auf spektakuläre Weise

Rose allerdings beließ ihn auf dem Feld - und Brandt machte seinen Fehler spektakulär wieder gut: Einen eigentlich schlecht getimten Pass von Erling Haaland nahm er zunächst mit der rechten Hacke mit, um sich den Ball dann mit links in einer flüssigen Bewegung perfekt auf rechts zu legen. Mit Wucht drosch Brandt dann Ball anschließend aus kurzer Distanz unter das Tordach und drehte jubelnd ab. Als er in der fünften Minute der Nachspielzeit auch noch grätschend den Ball von einem Leverkusener eroberte und somit den vermutlich letzten Angriff des Spiels unterband, bevor er überhaupt losgegangen war, war sein Fehler aus der ersten Hälfte endgültig repariert.

"Für mich hat es sich extrem gut angefühlt", sagte Brandt nach der Partie bei Sport1. "Gerade nach der letzten Zeit genieße ich solche Momente. Mein Tor war auch ein Stück weit Wiedergutmachung. Es war erlösend, weil ich mich über einige Situationen in der ersten Hälfte persönlich geärgert habe."

Auch Rose fand lobende Worte für den wechselhaften Auftritt des flexibel einsetzbaren Dortmunders, der gegen Leverkusen auf der 10, 8 und 6 gespielt hatte: "Wir sind froh, dass wir ihn haben. Ich mag Jule", sagte Rose nach dem Spiel und verschwieg in seinen Ausführungen nicht Brandts Fehler vor dem 1:2, "das gehört auch zur Wahrheit". Man werde deshalb weiter an den Dingen arbeiten, "an denen wir mit ihm arbeiten müssen". Damit aus dem Magier mit Makeln bald vielleicht einer ohne wird - und das in Vollzeit.