Erst Verlängerung, dann Leihe: Hachings Sturm-Talent Keller wechselt nach Ulm

Vergangene Saison verhalf Aaron Keller der SpVgg Unterhaching zum Klassenerhalt in der 3. Liga, nun sammelt er Erfahrung in der 2. Liga - und kehrt in einem Jahr in die Münchner Vorstadt zurück.

Stürmt auf Leihbasis für ein Jahr in Ulm: Aaron Keller (re.). IMAGO/Maximilian Koch