Erst "unterirdisch", dann hilft wieder der Joker

In der ersten Halbzeit fand der VfL Bochum überhaupt nicht ins Spiel, fuhr aber am Ende verdient einen Punkt ein im Berliner Olympiastadion. Erneut zündete beim Aufsteiger ein Joker.

Es sei ein bisschen laut geworden in der Kabine, erzählte Trainer Thomas Reis hinterher. "Zweikampfmäßig waren wir in der ersten Halbzeit unterirdisch, deshalb war es in der Kabine zur Pause mal ein bisschen lauter", berichtet Reis. Kein Zugriff, "wir haben die gegnerischen Spieler laufen lassen", wenig war zu sehen von gemeinschaftlicher Gegenwehr.

Reis hat wieder das richtige Händchen

Reis aber zog die richtigen Schlüsse aus der grottenschlechten ersten Hälfte. Erneut lag er mit seinen Einwechslungen richtig, wie schon vor zwei Wochen beim 2:2 gegen den 1.FC Köln. Dort hatte er in der zweiten Halbzeit Sebastian Polter und Takuma Asano ins Spiel gebracht; gemeinsam bewerkstelligten die beiden Joker den zweiten Treffer.

Polter zeigte sich auch diesmal sofort auf der Höhe, sorgte, in der Pause eingewechselt, im Zusammenspiel mit Jürgen Locadia kurz nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich. Locadia und Polter gemeinsam, das schien eigentlich ausgeschlossen, doch der Systemwechsel zahlte sich in Berlin aus.

Wir haben uns in der Pause vorgenommen, mit zwei Stürmern Herthas Innenverteidiger zu beschäftigen. Das hat prima geklappt. Sebastian Polter

"Wir haben uns in der Pause vorgenommen, mit zwei Stürmern Herthas Innenverteidiger zu beschäftigen. Das hat prima geklappt", freut sich Reis. Polter jedenfalls, der am schnellsten schaltete, als Torhüter Schwolow den Ball abprallen ließ, dürfte als Ex-Unioner den Treffer gegen Hertha besonders genossen haben.

"Für mich war es reiner Instinkt", sagte der erfolgreiche Joker hinterher, "darauf hoffen, dass der Torwart den Ball prallen lässt, solche Tore habe ich schließlich schon öfter geschossen." Auf sieben Treffer kommt der kernige Mittelstürmer in dieser Saison bereits, 20 hat Bochum insgesamt erzielt: Mehr als ein Drittel also geht auf Polters Konto.

Holtmann: "Plus 2 ist in Ordnung"

Bemerkenswert auch: In der Hinrunde hatten die Bochumer gegen Köln und Berlin verloren, diesmal gestalten sie beide Spiele unentschieden, sind insgesamt also derzeit etwas besser unterwegs als in der Hinrunde. "Jetzt", so der schnelle Gerrit Holtmann, "stehen wir bei plus 2, das ist in Ordnung."

Die interne Rechnung ist dabei klar: In der Hinrunde holten die Bochumer 20 Punkte; gelingt ihnen das in der Rückrunde ebenfalls, dann dürfte der Klassenerhalt mit 40 Punkten sicher sein.

Auch wenn der Abstand zum Relegationsplatz natürlich nicht komfortabel ist, hat sich der VfL mit jetzt 25 Punkten aus 21 Spielen in eine ausgezeichnete Position gebracht, um tatsächlich ein zweites Jahr in der Bundesliga zu erleben.