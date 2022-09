Erst überragend, dann zittrig: Swiatek gewinnt die US Open

Nach dem verlorenen Wimbledon-Finale hatte Ons Jabeur in New York abermals die Chance, als erste Tunesierin überhaupt einen Grand Slam zu gewinnen. Die 28-Jährige wurde jedoch von der Weltranglistenersten Iga Swiatek aus allen Träumen gerissen.

Wer sich ein spannendes und enges Endspiel erhofft hatte, der wurde lange Zeit bitter enttäuscht. Swiatek legte fulminant los, nahm Jabeur extrem früh das erste Aufschlagspiel ab und etwas später auch den ersten Satz. Das 6:2 war eine Machtdemonstration der polnischen Ausnahmespielerin, die im Gegensatz zu ihrer Gegnerin kaum Nervosität zeigte und auch in Durchgang zwei nicht abließ.

Wieder stand es rasch 3:0 für Swiatek, die aber kurz darauf Breakbälle abwehren musste und erstmals in diesem Match ihr Service abgab. Jabeur ballte die Faust nach dem 2:3 - und auch das Publikum wachte auf, feuerte die Tunesierin lautstark an. Es half nichts, denn die Nummer 1 der Welt antwortete im folgenden Spiel mit Weltklasse-Tennis und bejubelte prompt das Re-Break.

Jabeur steigert sich - und übertreibt es dann

Durch war Swiatek damit aber noch nicht, denn ihre Kontrahenten spielte fortan Alles oder Nichts, Jabeur ging hohes Risiko - und wurde mit dem erneuten Break belohnt. Endlich war es das spannende Match geworden, dass sich viele zuvor erhofft hatten. Es ging hin und her, beide Spielerinnen wirkten nervös - und Jabeur musste beim Stand von 5:6 einen Matchball abwehren, ehe sie den Tie-Break klarmachte.

In diesem übertrieb es die Tunesierin teilweise mit riskanten Schlägen und schenkte so ihrer kontrolliert, aber bei weitem nicht mehr so stabil spielenden Gegnerin einige leichte Punkte. Swiatek hatte schließlich bei 6:5 und eigenem Aufschlag erneut Matchball - und diesen nutzte sie, weil Jabeur eine Vorhand weit ins Aus setzte.

Für die 21-jährige Swiatek war es der dritte Sieg bei einem Grand Slam und der erste außerhalb von Paris.