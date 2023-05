Erst Tie-Break, dann 6:0: Djokovic hält sich gegen Fucsovics schadlos

Nach Daniil Medvedevs Aus am Dienstag schafften es die Favoriten bei den French Open tags darauf, eine weitere Überraschung zu vermeiden. Am knappsten schlitterte Hubert Hurkacz an einer solchen vorbei.

Sportliche Schlagzeilen statt politischer: Novak Djokovic steht in der 3. Runde der French Open. IMAGO/Starface