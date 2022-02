Erst Spieler, dann Trainer: Hasebe verlängert langfristig in Frankfurt

Makoto Hasebe wird Eintracht Frankfurt langfristig erhalten bleiben. Allerdings wird sich 2023 seine Position verändern.

Wie die SGE am Freitagmittag bekanntgab, hat der Japaner seinen ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert. In der Saison 2022/23 soll der Defensivspieler noch als Spieler auflaufen, anschließend "eine Funktion im Trainerteam übernehmen". Konkreter wird der Verein in der Pressemitteilung nicht.

"Es ist uns wichtig, dass Makoto als Vorbild, wichtiger Ansprechpartner und Identifikationsfigur langfristig erhalten bleibt und wir ihm die Möglichkeit bieten können, erste Erfahrungen in einem Profitrainerstab sammeln zu können", wird Sportvorstand Markus Krösche zitiert.

Hasebe, der seit 2014 für die Hessen spielt, hatte bereits in den vergangenen Monaten an dem DFB-Orientierungsprogramm "Players Pathway" teilgenommen. Das Pilotprojekt dient zur frühzeitigen Berufsorientierung für Spieler.

"Ich fühle mich weiterhin fit und in der Lage, auf hohem Niveau Fußball zu spielen", gibt Hasebe zu Protokoll. Bei seinem voraussichtlichen Karriereende im Juni 2023 wird er 39 Jahre alt sein.