Erst Schimpftirade, dann Verletzungssorgen: Medvedev siegt dramatisch gegen Zverev

Schimpftiraden, eine Verletzungspause und phasenweise hochklassiges Tennis: In Indian Wells hielt das Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev das, was es im Vorfeld versprochen hatte. Am Ende jubelte der Russe, weil Zverev seine Chancen nicht nutzte.

Voll durchziehen: Alexander Zverev in Aktion. AFP via Getty Images

Zverev legte einen vorzüglichen Start hin, war sofort drin im Spiel und machte dem favorisierten Medvedev deutlich, dass er es ihm nicht leicht machen würde. Rasch kam Zverev dann auch zu zwei Breakbällen - den ersten vergab er, den zweiten nutzte Zverev jedoch dank überragendem Return-Spiel sowie einem Schmetterball und darauffolgenden Stopp zur 3:1-Führung.

Der Russe antwortete direkt, hatte sofort drei Möglichkeiten zum Re-Break, doch Zverev kam von 0:40 auf 40:40 zurück, nur um kurz darauf doch noch sein Service abzugeben, als er einen Ball zu lang ins Aus spielte.

Es war dennoch ein guter Auftritt des Deutschen, der phasenweise an seine besten Zeiten erinnerte - und das gegen einen der momentan formstärksten Spieler der Tour: Medvedev hatte zuletzt Rotterdam, Doha und Dubai gewonnen und war mit einer Siegesserie von 16 Matches in Folge ins Duell gegangen.

Zverev vergibt vier Satzbälle - und gewinnt den Tiebreak

Das Match war so ausgeglichen wie die "Head to Head"-Bilanz dieser beiden: Jeweils sechs Siege standen bis dato hüben wie drüben zu Buche. Das lag auch am spielfreudigen Deutschen, der variabel agierte, ungewöhnlich oft ans Netz kam und seinen Kontrahenten so immer wieder vor neue Aufgaben stellte.

Eine Schande für den Sport. Das nennen sie Hardcourt? Daniil Medvedev

Beim Stand von 6:5 aus Zverev-Sicht wackelte auf einmal Medvedev und sah sich urplötzlich mit drei Break - und zugleich Satzbällen gegen sich konfrontiert. Der Weltranglistensechste holte dann jedoch fünf Punkte am Stück und erzwang so den Tiebreak.

In diesem wackelten beide Spieler, doch der Deutsche kam wieder zu Satzbällen, zwei an der Zahl. Den ersten wehrte Medvedev bei eigenem Aufschlag ab, den zweiten aber nutzte Zverev, um sich den ersten Durchgang mit 7:6 (7:5) zu holen.

"Eine Schande für den Sport. Das nennen sie Hardcourt?", ärgerte sich Medvedev in der Pause und schimpfte wie ein Rohrspatz. "Wenn sie uns erlauben, auf so einem Court zu spielen, dann erlaube ich mir, was immer ich will. Ich gehe auf Toilette - und nehme auch fünf Zeitstrafen in Kauf."

Bereits vor dem Match hatte der Russe keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber dem Belag in Indian Wells gemacht, den er sogar mit einem Sandplatz verglich. Zverev nahm's mit einem Lächeln gelassen hin.

Medvedev knickt fies um

Am Boden: Daniil Medvedev. AFP via Getty Images

Satz zwei war dann sehr umkämpft, lange und intensive Ballwechsel prägten das Bild - und ein sich weiter ärgernder Medvedev. So schlug der 27-Jährige im dritten Spiel mit dem Schläger frustriert aufs Netz und äußerte gegenüber dem Schiedsrichter weiterhin lautstark seinen Unmut über den Platz: "Die ATP macht nicht ihren Job - das ist kein Hardcourt. Und ich weiß, was ein Hardcourt ist, ich bin ein Spezialist." Ein Break hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht kassiert.

Im sechsten Spiel geschah dann das Unglück. Bei Aufschlag Zverev und dem Stand von 3:2, 40:30 aus Sicht von Medvedev rutschte der Russe unglücklich weg, knickte um und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen. Zverev eilte herbei, um sich bei seinem Gegner zu erkundigen. Der ließ sich noch auf dem Platz den rechten Fuß anschauen, tapen und probierte es nach einer fast neunminütigen Pause noch einmal.

Rund lief der Russe zunächst nicht, aber er spielte auf einmal befreit auf, drängte auf kurze Ballwechsel und erzwang den nächsten Tiebreak. In diesem war ein Medvedev-Schmetterball von der Bande (!) auf dessen Weg zum 7:5 das sportliche Highlight; nach 2 Stunden und 21 Minuten war klar, dass es einen dritten Satz geben würde.

Nervenflattern in Satz drei

In diesem glückte Medvedev das frühe Break - und etwas später durfte er zum Matchgewinn aufschlagen, hatte sogar Matchball. Zverev aber wehrte sich und nutzte letztlich genau im richtigen Moment seinen zweiten von insgesamt 17 Breakbällen (!) zum 5:5-Ausgleich. Weil Zverev das Break aber nicht bestätigte, vielmehr durch einen Doppelfehler sein Service wieder abgab, durfte Medvedev abermals zum Matchgewinn aufschlagen. Diese Chance ließ er sich nicht mehr nehmen.

So gewann der Favorit nach 3 Stunden und 16 Minuten dieses absolute unterhaltsame Match mit 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 und trifft nun im Viertelfinale auf Alejandro Davidovich Fokina (Spanien), der den chilenischen Qualifikanten Cristian Garin 6:3, 6:4 bezwungen hatte. Und Zverev? Der wird sich seine Gedanken machen müssen, warum er nur zwei seiner insgesamt 15 Breakchancen (!) genutzt hat.