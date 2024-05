Erst Rekord, dann Abschied? Modric und Nacho heizen Spekulationen an

Toni Kroos hat sich bereits verabschiedet. Doch was machen die Real-Routiniers Luka Modric und Nacho? Nach dem Champions-League-Finale dürfte eine Entscheidung fallen.

Nur der legendäre Paco Gento hat es bislang geschafft, sechs Landesmeistertitel zu gewinnen - natürlich mit Real Madrid. Doch sollten die Königlichen am Samstag Borussia Dortmund besiegen, würden gleich vier Spieler nachziehen: Dani Carvajal, Toni Kroos, Luka Modric und Nacho.

Während Kroos sein Karriereende nach der EM bereits angekündigt hat und Carvajal mit 32 Jahren und einem Vertrag bis 2025 die Zukunftsfrage nicht stellt, ist bei Modric (38) und Nacho (34) die Lage noch unklar, wie es weitergeht. Bleiben? Gehen? Oder wie Kroos die Schuhe ganz an den Nagel hängen?

Modric und Nacho sagten nun unisono, dass sie die Entscheidung schon getroffen hätten. "Aber ich kann es noch nicht sagen, erst nach dem Finale", sagte Modric in der spanischen Radiosendung El Partidazo de Cope. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich gerne bei Real Madrid zur Ruhe setzen würde. Es wäre ein Traum, zu Hause, beim Verein meines Lebens, in den Ruhestand zu gehen, und ich hoffe, dass das passiert."

Verhältnis zu Ancelotti "mehr oder weniger gut"

Modric war allerdings in dieser Saison nur noch Ersatz, womit der Kroate so seine Probleme hat. "Es war schwer für mich, meine neue Rolle zu verstehen und anzunehmen. Ich glaube nicht, dass ich dem Trainer oder sonst jemandem Probleme bereitet habe." Sein Verhältnis zu Ancelotti sei "mehr oder weniger gut", aber stets respektvoll gewesen. "Wenn ein Spieler, der nicht spielt, sagt, er sei glücklich, dann lügt er", so Modric weiter.

Klar ist: An ein Karriereende denkt er noch nicht. "Ich habe die körperliche Verfassung und die fußballerischen Fähigkeiten, um weiterhin in der Eliteklasse zu spielen, daran habe ich keinen Zweifel", sagte der Mittelfeldspieler. "Es wurde viel über mein Alter gesprochen, und das stört mich." Aktuell fühle er sich fit, "aber das kann sich in sechs Monaten ändern. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich der Erste sein, der Nein sagt."

Auch Nacho hat sich schon entschieden

Während Modric bei Real keine tragende Rolle mehr spielt, war Nacho wohl niemals so wichtig für die Königlichen wie in dieser Saison. Das Eigengewächs hielt nach den Langzeitausfällen von Eder Militao und David Alaba gemeinsam mit Antonio Rüdiger die Abwehr zusammen. Das brachte ihm sogar eine Nominierung für den vorläufigen EM-Kader Spaniens ein. "Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich es in den Kader für die Europameisterschaft schaffe". sagte er bei Radioestadio Noche auf Onda Cero.

Genauso wie bei Modric läuft der Vertrag des Kapitäns aus. "Ich habe mich entschieden, was ich tun werde, wenn die Saison zu Ende ist, aber ich werde es nicht sagen. Es ist nicht der Tag, es ist nicht der Moment", so Nacho weiter. "Nichts, was passiert, wird meine Entscheidung ändern, ob ich die Champions League oder die Europameisterschaft gewinne."