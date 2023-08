Erst National-, dann Bundesligaspieler: Das sind Gosens' Vorgänger

16 Länderspiele hat er schon absolviert, nun winkt Union Berlins Neuzugang Robin Gosens auch das Bundesliga-Debüt. Diese Reihenfolge gab es erst dreimal.

Robin Gosens träumt schon seit vielen Jahren von der Bundesliga, doch ein Jahr vor der Heim-EM war der Wunsch gewiss besonders groß: Von seinem Rekordwechsel von Inter Mailand zum 1. FC Union Berlin erhofft sich der 29 Jahre alte Linksverteidiger anders als zuletzt in Italien jede Menge Spielpraxis und damit einen fixen Platz bei Bundestrainer Hansi Flick.

16-mal ist Gosens bereits für die Nationalmannschaft aufgelaufen, zuletzt im Juni beim enttäuschenden 0:2 auf Schalke gegen Kolumbien. Schon bald wird er nun einem sehr speziellen und sehr kleinen Kreis von Nationalspielern angehören: In der 60-jährigen Bundesliga-Geschichte gab es erst drei Spieler, die ihr Debüt in der Bundesliga nach dem in der deutschen Nationalelf feierten.

Der Erste aus dem Trio war Thomas Hitzlsperger. Knapp ein Jahr nach seiner Premiere im DFB-Trikot unter Jürgen Klinsmann schloss sich der Mittelfeldspieler im Sommer 2005 dem VfB Stuttgart um Trainer Giovanni Trapattoni an und erlebte seinen Einstand am 6. August 2005 in Duisburg (1:1). Zwei Jahre später war er Deutscher Meister.

Mustafis kurzes Bundesliga-Intermezzo

Als Shkodran Mustafi am 13. Mai 2014 für Deutschland debütierte, spielte er noch für Sampdoria Genua in der Serie A, und auch nach dem Gewinn des WM-Titels zwei Monate später setzte der Innenverteidiger seine Karriere zunächst im Ausland fort. Nach Stationen in Valencia und bei Arsenal schloss er sich erst im Februar 2021 mit Schalke erstmals einem Bundesligisten an. Den Abstieg konnte auch Mustafi in seinen 13 Ligaeinsätzen nicht verhindern, der sich später UD Levante anschloss und aktuell vereinslos ist.

Als Dritter erlebte schließlich Karim Adeyemi sein Bundesliga- nach seinem DFB-Debüt. Bei seinem Wechsel von RB Salzburg zu Borussia Dortmund im vergangenen Sommer hatte der Flügelstürmer bereits vier Länderspiele auf dem Konto. Ein weiterer kam seitdem noch nicht hinzu.

Schon wenn Union Berlin am kommenden Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Mainz zum Bundesliga-Auftakt empfängt, könnte Gosens der vierte in der Reihe werden. Noch befindet er sich auf einer Ebene mit Robert Huth: Der ehemalige Innenverteidiger ist neben Gosens bis heute der einzige Nationalspieler, der nie in der Bundesliga spielte.