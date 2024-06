Erst langfristige Verlängerung, dann Leihe: Frankfurts Plan mit Sturm-Talent Ferri Julia

Eintracht Frankfurt plant langfristig mit Sturm-Talent Ignacio Ferri Julia. In der neuen Saison soll der 19-Jährige, der ein neues Arbeitspapier bis 2028 unterschrieb, leihweise beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk Erfahrungen und Spielpraxis sammeln.

Mit 26 Toren und elf Vorlagen hatte Ignacio Ferri Julia, kurz Nacho Ferri, in der Saison 2022/23 maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Frankfurter U 21 in die Regionalliga Südwest. Bereits damals machte der heute 19-Jährige die Verantwortlichen des Profi-Kaders um Cheftrainer Dino Toppmöller mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam. Bereits am 5. Spieltag der abgelaufenen Runde durfte der Spanier beim 0:0 der Eintracht gegen den SC Freiburg erste Bundesliga-Minuten sammeln. Weitere Spielzeit kam über die Saison in sieben Partien hinzu. Beim 3:0 bei Union Berlin am 10. Spieltag gelang Ferri sogar sein erster Bundesliga-Treffer.

Und auch internationale Luft durfte der 1,92 Meter große Angreifer bei vier Kurzauftritten in der Europa Conference League bereits schnuppern. Zudem überzeugte der Stürmer regelmäßig in der zweiten Mannschaft. Traf 13-mal in der Regionalliga und bereitete drei weitere Tore vor.

Vertrag bis 2028

Der Lohn dafür: ein neuer langfristiger Vertrag bis 2028. "Nacho Ferri hat insbesondere in der vergangenen Saison gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt", äußert sich SGE-Sportdirektor Timmo Hardung auf der Frankfurter Homepage über die Vertragsverlängerung des Offensiv-Talents. Weiter: "Der Sprung in die Profi-Mannschaft in Verbindung mit den Einsätzen und seinem ersten Pflichtspieltreffer sind für Nacho ein bedeutender Schritt in den Profifußball gewesen." Nun aber, so Hardung, benötige der Angreifer "viel Spielpraxis auf gutem Niveau".

Aus diesem Grund wird sich Ferri kommende Saison leihweise dem belgischen Erstligisten KV Kortrijk anschließen, bei dem Frankfurts brasilianischer Verteidiger Tuta bereits 2019/20 positive und wertvolle Erfahrungen sammelte. Auch Ferri soll nun in der belgischen Pro League "reichhaltige Erfahrungen auf höchstem nationalem Niveau sammeln. Wir wünschen Nacho eine erfolgreiche Zeit in Belgien", so Hardung.