Erst Kindheitstraum, dann Stammspieler: FC Hansa bindet Schumacher bis 2026

Kevin Schumacher hat mit Hansa Rostock in der 2. Bundesliga Fuß gefasst und ist zum Stammspieler gereift. Zur Belohnung gibt es einen neuen Vertrag.

In Nürnberg die Klasse gesichert: Kevin Schumacher, links Jens Castrop. picture alliance

Der FC Hansa hat Mittelfeldspieler Schumacher mit einem neuen Vertrag ausgestattet, der für die 2. wie die 3. Liga gültig ist und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026 hat. Das neue Arbeitspapier ist die Konsequenz einer Entwicklung des Spielers, mit der die Mecklenburger laut ihrer Mitteilung vom Freitagabend "sehr zufrieden" sind.

"Er ist vor zwei Jahren als Regionalliga-Spieler zu uns gekommen und hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Stammspieler in der 2. Bundesliga entwickelt", wird Hansa-Vorstand Robert Marien zitiert. Der Klub sei überzeugt, dass Schumacher "mit seinen Fähigkeiten auch in den kommenden Spielzeiten eine wichtige Rolle im Team spielen kann."

Anfragen anderer Klubs

Der 25-jährige Linksfuß war im Sommer 2021 vom Viertligisten TSV Havelse nach Rostock gewechselt und hat seitdem 51 Zweitliga-Spiele für die Kogge bestritten. In der zu Ende gehenden Saison (29 Einsätze) gelangen Schumacher auch seine ersten beiden Tore.

"Für mich ist mit dem Wechsel in den Profifußball ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich bin Hansa sehr dankbar dafür, dass ich damals diese Chance bekommen habe und möchte gern etwas zurückgeben", sagte der Spieler und unterstrich, dass Hansa "trotz einiger anderer Anfragen auch immer erster Ansprechpartner" gewesen sei, als es um einen neuen Vertrag ging.

Schumacher fühlt sich "in der Mannschaft und der Stadt sehr wohl und denke, dass wir gemeinsam noch eine Menge erreichen können." In der laufenden Saison sicherten sich die Rostocker unter Trainer Alois Schwartz dank eines furiosen Endspurts bereits am 33. Spieltag ein weiteres Jahr Zweitliga-Zugehörigkeit.

Vor Schumacher hatte bereits Kapitän Markus Kolke seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre verlängert.