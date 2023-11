Erst dreimal Alu, dann Lucky-Punch: Nazarov rettet Offenbach drei Punkte

Mit einem späten, aber hochverdienten 1:0-Sieg zog Kickers Offenbach am Tabellennachbarn VfR Aalen vorbei.

Offenbach im Alu-Pech und mit Lucky-Punch

Offenbach fand gut ins Spiel, dominierte den ersten Durchgang, ließ jedoch viel gute Chancen ungenutzt und hatte zudem zweimal Pech. In 7. Minute schlenzte Alvarez nach Ablage von Wanner die Kugel an den rechten Pfosten. In der 26. Minute landete auch Wanners Versuch nach einer schönen Kombination am Aluminium. Die Gäste aus Aalen hingegen hatten keine nennenswerten Möglichkeiten. Nach der Pause agierte der VfR etwas mutiger, kam immerhin zu zwei Eckbällen und einem Fernschuss, gefährlich wurde es aber nicht. Der OFC dagegen hatte kurz vor der Stundenmarke das nächste Brett, Müller scheiterte aber an Witte, der stark reagierte. Die folgende Ecke sorgte erneut für Alu-Frust bei der Heimelf - Sorges Kopfball landete am Querbalken (60.). Garcias Volley dagegen und Alvarez' Freistoß klärte wieder Witte in höchster Not (66./74.). Auch Nazarov scheiterte in der 88. Minute an Witte. In der Schlussminute brach Nazarov dann allerdings den Bann doch noch und überwand Witte nach einer Ecke mit aller Gewalt. Letztlich ein hochverdienter Sieg der Gastgeber, die ein schwaches Aalen damit in der Tabelle überholen.