Erst Copa America, dann WM? Messi formuliert die Voraussetzungen

Parallel zur EM steigt in den USA die Copa America in den USA. Das Turnier könnte Aufschluss darüber geben, ob Lionel Messi doch noch eine WM spielt. Der Argentinier ließ seine Teilnahme erneut offen.

War der Finalsieg gegen Frankreich 2022 wirklich das letzte WM-Spiel von Lionel Messi? Lisandro Martinez hofft, dass beim 36-Jährigen inzwischen ein Umdenken eingesetzt hat. "Wir sehen das nicht so", sagte der Abwehrspieler, der in Katar auf fünf Einsätze kam. "Wir erleben ihn glücklich und er ist noch immer auf einem beeindruckenden Niveau. So viel kann ich verraten." Für ihn sei Messi immer noch "der beste Spieler der Welt. Ihn mit im Team zu haben, ist ein großer Vorteil."

Messi hatte nach dem Titelgewinn zu verstehen gegeben, dass er 2026, mit dann 38 Jahren, nicht mehr dabei sein wird. Später zeigte er sich wankelmütig und ließ eine Teilnahme offen. In einem Interview mit Infobae sprach er erneut über das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. "Es hängt davon ab, wie ich mich fühle, wie es mir körperlich geht und wie realistisch ich mit mir selbst bin", sagte der Stürmer von Inter Miami. "Und davon, ob ich der Aufgabe gewachsen bin, mich zu messen und den Mannschaftskameraden neben mir zu helfen."

Copa eröffnet mit Argentinien

Ein Zeugnis seines Leistungsvermögens kann er bei der anstehenden Copa America in den USA abgeben, das Turnier beginnt am 21. Juni mit der Partie des Titelverteidigers Argentinien gegen Kanada. "Jetzt haben wir eine weitere Herausforderung mit der Nationalmannschaft, wir wollen versuchen, eine weitere Copa America zu gewinnen", sagte Messi, der auch auf den WM-Sieg in Katar zurückblickte. "Für mich war es ein Gefühl der Erfüllung, ich habe alles erreicht."

Das hat er auch mit dem FC Barcelona. Dass der große Rivale inzwischen einige Schritte weiter ist, daraus macht Messi keinen Hehl, auch wenn er seinen Ex-Trainer auch mit ins Spiel brachte. Wer die beste Mannschaft der Welt sei? "Wenn man über Ergebnisse spricht, dann ist es Madrid. Wenn man über das Spiel spricht, mag ich persönlich Guardiolas City. Ich denke, dass jedes Guardiola-Team ein besonderes ist, wegen seiner Art und Weise: wie er trainiert und wie er seine Teams spielen lässt.

Messi spricht über psychologische Hilfe

Offen sprach er auch über seine persönlichen Probleme während seiner Zeit in Katalonien., damals nahm er zeitweise psychologische Hilfe in Anspruch. "Ich hatte es nie ausprobiert, ich war dem sehr abgeneigt - ich mochte es nicht. Ich bin ein Mensch, der alles für sich behält, und ich schlucke sowohl das Gute als auch das Schlechte", gab Messi einen Einblick in sein Seelenleben. "Aber als ich dort war, hat es mir sehr gut getan. ich mochte es sehr, es hat mir sehr geholfen."