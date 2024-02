Erst Arbeitssieg, dann Ansage: Tanaka will mit Düsseldorf aufsteigen

Der erste Sieg des Jahres veranlasste Düsseldorfs Ao Tanaka zu einer deutlichen Ansage an die Konkurrenz im Aufstiegskampf. Nach dem Arbeitssieg gegen Rostock gab es allerdings wieder Zuwachs im Fortuna-Lazarett.

Besonders spektakulär war es nicht, was Fortuna Düsseldorf am Sonntag vor heimischem Publikum gegen Abstiegskandidat Hansa Rostock auf dem Feld bot, das musste auch Coach Daniel Thioune zugeben. Aber erfolgreich. Zuvor war der Tabellensiebte in diesem Kalenderjahr fünfmal in der 2. Liga angetreten, fünfmal gelang kein Sieg. Nun steht der erste Dreier in 2024.

"Es war bestimmt nicht alles gut, aber wir haben als Mannschaft überzeugt und zu null gespielt", fasste Yannik Engelhardt zusammen. Sportvorstand Klaus Allofs schlug bei Sky in eine ähnliche Kerbe. "Ich glaube, dass wir besser spielen können. Wir waren in einigen Phasen sicherlich auch glücklich."

Zum Beispiel, weil der Kogge in der Offensive trotz einiger guter Möglichkeiten die Durchschlagskraft fehlte. Oder weil ein Treffer der Gäste nach 44 Sekunden wegen einer Abseitssituation zurückgenommen wurde. Dieser erste "Schrecken", so Thioune, "hätte die gesamte Spielidee über den Haufen geworfen". Die beste Phase seines Teams sah er dann in der Phase, "in der wir die Tore geschossen haben. Wir waren brutal effizient, können fast noch auf 3:0 stellen."

Was dem Fortuna-Coach dagegen nicht gefallen hatte, waren die vielen Räume, die seine Elf dem Gegner in der ersten Halbzeit angeboten habe. Nach dem Seitenwechsel stand Düsseldorf tiefer: "Das Spiel in Halbzeit zwei war nicht ganz so schön anzuschauen, aber es war wichtig, dass wir die Null halten." Also Kategorie "Arbeitssieg", so der 49-Jährige.

Aufstiegsansage von Tanaka

Der Rückstand auf den Relegationsrang drei beträgt damit weiterhin fünf Zähler, auf Platz zwei sind es sechs Punkte. Während Thioune sich in Sachen Kampfansagen zurückhielt, erklärte Allofs: "Ich habe das noch nicht abgehakt." Und Ao Tanaka wurde noch deutlicher.

Der Torschütze zum 2:0 gegen Rostock schickte nach dem Sieg eine klare Aufstiegsansage in Richtung Konkurrenz: "Wir wollen aufsteigen, deshalb mussten wir dieses Spiel gegen Rostock gewinnen und deshalb müssen wir jetzt weiter gewinnen." Das wird zwar nicht leicht, in den kommenden Partien steckt aber das Potenzial für eine Signalwirkung.

Wenn wir gegen Hannover und Hamburg gewinnen, haben wir alle Möglichkeiten. Ao Tanaka

Am kommenden Samstag (13 Uhr) ist die Fortuna bei Hannover 96 - aktuell Tabellenfünfter, ein Punkt vor Düsseldorf - zu Gast, am darauffolgenden Freitag (18.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) kommt der HSV - der angesprochene Tabellendritte - an den Rhein, bevor es zu den Kellerkindern Osnabrück und Kaiserslautern geht.

"Wenn wir gegen Hannover und Hamburg gewinnen, haben wir alle Möglichkeiten. Wir haben es in der eigenen Hand", sagte Tanaka. Der Japaner selbst gibt mit zuletzt guten Leistungen die Marschrichtung vor, auch wenn ihm dafür eine Erklärung fehlt. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es bei mir zuletzt so gut lief. Wenn man Fußball spielt, ist es so, dass es manchmal bergauf und manchmal bergab geht."

Prellung bei de Wijs - Entwarnung bei Iyoha

Künftig soll es wieder vermehrt bergauf gehen, doch der Fortuna bleibt das Verletzungspech treu. Gegen Rostock musste Jordy de Wijs nach einer Stunde angeschlagen ausgewechselt werden. Thioune erklärte kurz nach Spielschluss, es handele sich um eine "schmerzhafte, aber keine muskuläre Verletzung". Dies bestätigte sich nun. Am Dienstag vermeldete der Zweitligist, der 29 Jahre alte Innenverteidiger habe sich eine "Prellung mit Weichteilverletzung am Fuß" zugezogen.

Zuvor hatte Emmanuel Iyoha das Abschlusstraining vor dem Hansa-Spiel abbrechen müssen, nachdem er lange aufgrund eines Muskelfaserrisses im Bauchbereich ausgefallen war. Immerhin haben nun durchgeführte Untersuchungen nach Angaben des Vereins "keine neuerliche strukturelle Verletzung ergeben". Wie lange das Duo fehlen wird, darüber machte Düsseldorf keine Angaben.