Erst als siebter Bundesliga-Torhüter: Riemann muss Gelbsperre absitzen

Manuel Riemann sah gegen Gladbach eine Gelbe Karte. So weit nicht ungewöhnlich. Weil es aber bereits die fünfte der laufenden Saison gewesen ist, wird der Keeper fehlen - wie erst sechs Torhüter in der Bundesliga vor ihm.

Was haben ein Bochumer 1:2 in Freiburg, ein 1:3 bei der TSG Hoffenheim, ein 1:1 gegen Werder Bremen und ein 1:3 beim BVB gemeinsam abgesehen vom Umstand, dass kein VfL-Sieg erreicht wurde? In allen Spielen sah Manuel Riemann eine Gelbe Karte und lief deshalb seit dem 20. Spieltag immer mit der Gefahr auf, seinem Team als Rückhalt bei einer weiteren Verwarnung zu fehlen. Drei Spiele überstand der Keeper ohne weitere persönliche Strafe, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Gladbach passierte es dann.

Nach einem harten Einsteigen von Florian Neuhaus auf Höhe der Mittellinie gegen Kevin Stöger hielt den emotionalen Torhüter beim Zwischenstand von 0:2 nichts mehr in seinem Kasten. Riemann sprintete über den halben Platz, geigte Neuhaus, der in der Folge seiner Attacke von Stöger umgestoßen worden war, die Meinung und bekam von Schiedsrichter Sven Jablonski den Gelben Karton vors Gesicht gehalten - noch vor den eigentlichen Protagonisten dieser Szene, Neuhaus und Stöger.

Riemann die Nummer sieben

Riemann wandte sich prompt ab und trottete zurück in Richtung eigenen Strafraum - er wusste direkt, dass die erneute Verwarnung Konsequenzen mit sich brachte.

Was Riemann womöglich nicht wusste: Der 35-Jährige ist damit erst zum siebten Keeper avanciert, der seit Einführung der Gelbsperre nach fünf Karten (Saison 1993/94) in der Bundesliga aussetzen muss - und der erste seit 2013. Damals hatte René Adler beim 1:4 seines Hamburger SV beim FC Schalke nach einem Disput mit Michel Bastos die fünfte Gelbe kassiert.

Prominente Vorgänger

René Adler und Michel Bastos gerieten im April 2013 aneinander. imago sportfotodienst

Eine für Torhüter besonders aufregende Spielzeit muss die Saison 2000/01 gewesen sein, denn dort erwischte es gleich drei Keeper. Dortmunds Jens Lehmann handelte sich ebenso wie Stuttgarts Timo Hildebrand und Kaiserlauterns Georg Koch eine Sperre ein - Letzterer sammelte bis Saisonende gar sieben Verwarnungen. Auch Michael Hofmann (2003/04 für 1860 München) und Franz Wohlfahrt (1998/99 für Stuttgart) hatten in der Bundesliga schon eine Gelbsperre verbüßen müssen.

Damit steht Riemann, wie auch Erhan Masovic, der wegen eines Foulspiels ebenfalls die fünft Gelbe gesehen hatte, seinem VfL beim schweren Heimspiel gegen Leipzig nicht zur Verfügung. Dass die Bochumer aber zu Hause - im Gegensatz zu Auswärtsspielen - zu einigem imstande sind, zeigten sie unlängst beim 3:2 über den FC Bayern.

Nach dem 2:5 in Gladbach rutschte das Team von Thomas Letsch allerdings in der Tabelle wieder etwas ab, der Vorsprung vor dem Relegationsplatz beträgt aber immer noch komfortable acht Punkte.