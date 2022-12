Erst 9, dann 29: Rantanen beendet spektakulär den Negativlauf des Meisters

Mikko Rantanen hat im Alleingang in St. Louis den Negativlauf von Stanley-Cup-Sieger Colorado Avalanche gestoppt - und das äußert spektakulär. Indes war Nationaltorwart Philipp Grubauer nur Zuschauer beim Erfolg der Seattle Kraken.

Vier Niederlagen in Folge musste Colorado zuletzt einstecken, der Meister war außer Tritt. Die fünfte Niederlage bahnte sich an, als Brandon Saad die St. Louis Blues am Sonntagabend in der 59. Minute mit 2:1 in Führung brachte. Doch dann kam Mikko Rantanen.

Der Finne, der die Avalanche schon mit 1:0 in Führung gebracht hatte, drehte tatsächlich noch das Spiel. Neun Sekunden waren noch auf der Uhr, als er für Colorado den Ausgleich markierte und das Spiel in die Verlängerung schickte. Dort waren dann 29 Sekunden gespielt, und wieder hielt Rantanen den Schläger hin - 3:2!

Rantanens Dreierpack lässt Colorado wieder einmal jubeln, auch wenn Avalanche-Trainer Jared Bednar "bei weitem nicht das perfekte Spiel von uns" sah. Doch Bednar lobte "die Art und Weise, wie wir angetreten sind und wie wir dabeigeblieben sind. Ich denke, jeder war emotional in das Spiel involviert."

Kraken jubeln ohne Grubauer

Ganz so emotional ging es in Florida nicht zu, aber auch dort endete eine Negativserie. Seattle feierte nach drei Niederlagen hintereinander einen 5:2-Sieg. Nationaltorwart Philipp Grubauer sah den Erfolg seines Teams bei den Florida Panthers von der Bank, denn im Tor der Kraken stand der Kanadier Martin Jones, der den Vorzug gegenüber Grubauer erhalten hatte.