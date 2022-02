Ersetzt Paderborns "Turm-Sturm" Abgang Michel im Topspiel am Millerntor?

Die Nummer 1 der Heimtabelle, St. Pauli, und die Nummer 1 der Auswärtstabelle, Paderborn, treffen sich im Topspiel der 2. Bundesliga am Samstag. Wer ersetzt den zu Union abgewanderten Michel bei Paderborn?

Neun Spiele bestritten St. Pauli am Millerntor und Paderborn in der Fremde bisher, jeweils ohne eines davon zu verlieren - nur mit einem Unentschieden würden beide Top-Serien bestehen bleiben. Die Hamburger kommen daheim so auf bisher 25 Punkte bei 26:7 Toren, der SCP auswärts auf 21 Punkte und 21:8 Tore. Zuletzt schwächelte St. Pauli allerdings, musste seine Tabellenführung an Darmstadt abgeben und holte nur zwei Punkte aus vier Spielen. Im Kampf gegen die schwache Form dürfen die Hamburger nun wieder von 10.000 Zuschauern angefeuert werden.

SCP-Trainer Lukas Kwasniok muss nun ebenfalls eine Problemsituation managen, eine unerwartet aufgekommene. Sein Topstürmer Sven Michel, der in 19 Ligaspielen 14-mal einnetzte, ging wenige Stunden bevor das Transferfenster schloss zu Union Berlin. Der Verein holte dann zwar noch Kemal Ademi aus Russland. Der ist jedoch aktuell nicht fit, lief zuletzt vor zwei Monaten für den FK Chimki auf. Kwasniok: "Dass ihm der Rhythmus fehlt, merkt man sicher an der ein oder anderen Stelle. Davon hatten wir auch Kenntnis." Für das Topspiel am Millerntor sei er eine Option - jedoch nicht über 90 Minuten. "Mit seiner Größe, auch im Zusammenspiel mit Felix Platte, ist es möglich, dass wir mit dem Turm-Sturm agieren", sagte der 40-jährige Trainer. Damit spielt er auf die Größe von Neuzugang Ademi von 1,95 Metern und der von Platte, mit 1,92 Metern, an. Wer Michel neben Platte in der Startelf ersetzen wird, wollte er allerdings nicht verraten. Kwasniok ließ durchblicken, dass er auch ohne den abgewanderten Michel auf eine Doppel-Spitze zählen wird.

Michel-Ersatz Ademi fehlt der Rhythmus -"Ähnlich, wie wenn uns Kofi fehlt"

"Es ist ähnlich, wie wenn bei uns Kofi (Kyereh, Anm.d.Red.) fehlt", sagte Trainer-Kollege Timo Schultz über den kommenden Gegner. Sein Offensiv-Akteur Kyereh war in 18 Spielen an 15 Toren beteiligt, fünfmal per Treffer und zehnmal per Assist. "Er (Michel) ist ein absoluter Ausnahmespieler, der in der Scorerliste ganz oben in der 2. Liga ist. (…) Sven Michel tut jeder Mannschaft gut. Für uns ist das Problem ja nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, weil wir ihn ja dann im Pokal wiedertreffen." Am 1. März spielen St. Pauli und Erstligist Union Berlin im DFB-Pokal einen Halbfinalisten aus. Schultz geht durch den Abgang von Michel, aber auch die Neuzugänge davon aus, dass sein Gegner am Samstag "noch ein bisschen mehr Richtung Ballzirkulation gehen wird".

Zuletzt schwächelte St. Pauli jedoch und wollte die Länderspielpause anders gestalten als die Wochen zuvor. "Wir haben den Rhythmus umgestellt, direkt nach dem HSV-Spiel eine Pause von drei Tagen gemacht und danach durchtrainiert und hatten ja auch noch das Testspiel in Kiel. Und jetzt sind wir seit einer Woche wieder im Training", verriet Schultz. Er habe die zweiwöchige Pause zudem genutzt, um in der Hinrunde verletzte Spieler wieder einzuarbeiten. Ob das Früchte trägt, um die starke Heimbilanz auch gegen die tolle Auswärtsstatistik Paderborns aufrecht zu erhalten, zeigt sich am Samstag im Spitzenspiel.