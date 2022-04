Ersetzt Ljubicic den gesperrten Özcan?

Dem 1. FC Köln winkt ein neuer Punkte-Rekord, der schon in Augsburg geknackt werden soll. Wahrscheinlich mit Dejan Ljubicic. Sicher ohne Ondrej Duda. Trainer Steffen Baumgart fährt das Thema um den Slowaken herunter.

Mit dem 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld - dem dritten Erfolg in Serie - stellte der 1. FC Köln am vergangenen Samstag einen "Hausrekord" ein. 49 Zähler - so viele Punkte holten die Geißböcke in der Saison 2016/2017 insgesamt, an deren Ende die Qualifikation für die Europa League stand und Platz fünf in der Abschlusstabelle. Der nächste errungene Zähler in der laufenden Spielzeit würde also eine neue Kölner Bestmarke bringen seit Einführung der Drei-Punkte-Regelung in der Saison 1995/96.

Vergleicht man die Ausbeute von heute mit der der vergangenen Saison, wird deutlich, wie gut in Köln gearbeitet wird, seit Steffen Baumgart das Zepter übernahm. Nach dem 31. Spieltag der Vorsaison standen 29 Zähler zu Buche, nun satte 20 mehr. Noch nie konnte der FC sein Ergebnis aus einer Vorsaison so stark verbessern. Damit sind die Geißböcke auch Bundesligaspitze. Der SC Freiburg holte bis jetzt elf Punkte mehr als in der Vorsaison, Hoffenheim zehn und der BVB acht.

Größte Steigerung? FC nur" auf Rang 16

Für einen Spitzenplatz im All-Time-Ranking reicht dies allerdings nicht. Schaut man sich alle Spielzeiten aller Teams seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel an, rangiert der FC "nur" auf Platz 16 der größten Steigerungen vom 31. Spieltag der vorherigen BL-Saison zum 31. Spieltag der aktuellen Spielzeit. Nummer eins ist Borussia Dortmund. Der BVB stand 2015/16 nach 31 Spieltagen bei 74 Punkten, ein Jahr zuvor waren es nur 40 Zähler.

Möglichst bereits in Augsburg soll der Kölner Rekord-Punkt geholt werden. Denn: mit noch sieben Zählern aus drei Spielen wäre der FC garantiert europäisch dabei. In jeder anderen Konstellation mit weniger Punkten müsste gerechnet und gezittert werden.

Ljubicic steht für Özcan bereit - Modeste und Hector trainieren wieder

Mit wem Steffen Baumgart es personell angeht, dürfte kein allzu großes Geheimnis sein. Der gesperrte Salih Özcan sollte von Dejan Ljubicic auf der Doppelsechs ersetzt werden, Thielmann könnte rechts vorne beginnen. Anthony Modeste fehlte am Dienstag wegen eines privaten Termins, er stieg am Mittwoch wieder ins Training ein. Auch dabei war Kapitän Jonas Hector, der sich gegen Bielefeld eine blutende Kopfwunde zugezogen hatte.

Wenn alles normal läuft, wird Duda nächste Woche wieder dabei sein. Steffen Baumgart

Für Ondrej Duda bleibt es zunächst bei der Denkpause wegen undisziplinierten Verhaltens, am Dienstag aber wollte Baumgart die Angelegenheit nicht mehr groß besprechen: „Man muss das ganze Thema runterfahren. Wir sind im Fußball, jeder ist mit Emotionen dabei. Ondrej genauso wie das Trainerteam. Er hat am Wochenende aus der Enttäuschung heraus reagiert. Wir haben darüber gesprochen und eine Entscheidung getroffen. Wenn alles normal läuft, wird er nächste Woche wieder dabei sein. Und dann ist auch wieder alles gut. Ondrej ist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft. Das bleibt er auch.” Weil der Spieler sich mittlerweile entschuldigend erklärte, dürfte die Sache vergessen sein.