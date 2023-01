"Erschreckend, was da passiert ist": DHB-Kritik von Golla und Gislason

Die deutsche Nationalmannschaft kriegt bei der Handball-WM ihr angepeiltes Spiel um Platz fünf. Nach dem Zittersieg gegen Ägypten übten Bundestrainer Alfred Gislason und Kapitän Johannes Golla aber vor allem Kritik.

Erleichtert lächelte Deutschlands Matchwinner nach dem 35:34 nach Verlängerung gegen Ägypten in die Kamera. Andreas Wolff hatte sich die Auszeichnung als "Man of the Match" redlich verdient. 20 Paraden bei 52 Würfen auf sein Tor bei einer Fangquote von 38 Prozent waren Nachweis seiner nächsten überzeugenden Vorstellung. Besonders die Quote aus sechs Metern ist überragend: Zehn der 14 Würfe der Ägypter aus besagter Distanz wurden zu Wolffs Beute.

"Er zeigt in jedem Spiel, dass er für Deutschland brennt", lobte ARD-Experte Dominik Klein, der mit der DHB-Auswahl 2007 die Heim-WM gewonnen hatte. Auch Kapitän Golla sah in Wolff den Entscheider: "Wir werden in der ersten Halbzeit von Andi im Spiel gehalten. Was er da macht, ist schon Weltklasse."

Wie bei den Niederlagen gegen Norwegen und jüngst Frankreich bewegte sich das deutsche Spiel in Wellen. Die beiden Halbzeiten begann der Europameister von 2016 jeweils hochkonzentriert, führte phasenweise bereits mit acht Toren nach dem Seitenwechsel. Doch der Bruch, den es schon vor der Pause gegeben hatte, ließ Ägypten in der letzten Viertelstunde ins Spiel zurückkommen - Siegchance in den Schlusssekunden inklusive.

"Wir haben unser Ziel erreicht, aber mit dem Spielverlauf kann man nicht zufrieden sein", haderte Golla und fügte unmissverständlich an: "Wir haben ab der 45. Minute alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es war erschreckend, was da passiert ist." Gislason sah eine klare "Parallele zum Frankreich-Spiel". "Wir machen in der letzten Viertelstunde drei Tore", stellte der Isländer trocken fest.

Das Entscheidungsverhalten der DHB-Auswahl sorgte bei Gislason zu Recht für Kopfschütteln. "Wir machen technische Fehler, suchen den Kreis, obwohl die Ägypter genau wie die Franzosen auf sechs Metern stehen", kritisierte der Bundestrainer: "Da müssen wir viel cleverer spielen." Aus dem Rückraum kam gar nichts mehr, zudem wurden defensiv "Zweikämpfe verloren, besonders in der Mitte", so Gislason.

Gislason erneuert seine "Breite"-Kritik

Der 63-Jährige habe mit Wechseln versucht, irgendwie noch entgegenzusteuern und die Belastung auf mehr Schultern zu verteilen. Nach der Einwechslung von Luca Witzke auf der Mitte sah er allerdings "die Verunsicherung wachsen". Vom rechten Rückraum sei nur noch "sehr wenig Gefahr" ausgegangen, haderte Gislason. Auch deswegen wiederholte der Bundestrainer seine jüngste Kritik: "Wir haben einfach nicht die Breite wie die Nationen, die im Halbfinale stehen."

Dass das DHB-Team einen derart klaren Vorsprung verspielte, ärgerte Golla gewaltig. "Es kann schon sein, dass sich einige vielleicht zu sicher waren, weil wir mit sieben Toren geführt haben. Das ist gegen so eine Mannschaft nicht selbstverständlich. Aber das darf uns nicht passieren", stellte er klar. Die "kräftezehrende" Verlängerung vor dem "Finale" um Platz fünf am Sonntag sei die Quittung gewesen. "Das ist eigentlich Strafe genug für jeden, der ein paar Prozentpunkte rausgenommen hat."