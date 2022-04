Erschreckend aktuell: Ein schweres Erbe als Meilenstein

Als am Montag in Nürnberg das 432 Seiten starke Buch über den kicker im Nationalsozialismus vorgestellt wurde, ging es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Gegenwart.

"Wie verheerend es ist, wenn Medien missbraucht werden, erleben wir derzeit beim Blick nach Russland", sagte Bärbel Schnell, Geschäftsführerin des Olympia-Verlags, in dem der kicker erscheint. Das Thema habe durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine "eine Aktualität bekommen, die erschreckend ist", ergänzte Chefredakteur Jörg Jakob.

Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens hatte der kicker 2020 eine unabhängige wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Die Historiker Prof. Dr. Lorenz Peiffer und Dr. Henry Wahlig legten mit einem Team von 20 Autorinnen und Autoren dar, wie tief das Fußballmagazin ab 1933 in die nationalsozialistische Ideologie und Propaganda verstrickt war.

"Es war klar, dass dieses Ausleuchten ein schweres Erbe zutage fördern würde", sagte Schnell und verwies auf die Werte, die Gründer Walther Bensemann mit dem kicker vermittelte, bis er wegen seiner jüdischen Herkunft vor den Nazis fliehen musste: Demokratie, Weltoffenheit und Völkerverständigung durch Sport. Die lückenlose Aufarbeitung des dunklen Kapitels stelle deshalb einen "Meilenstein" dar, denn: "Gelebte Erinnerungskultur kann helfen, eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern."

Das unterstreichen auch die Herausgeber der Studie. "Es ist unheimlich wichtig, dass sich ein Medium wie der kicker seiner Vergangenheit stellt", sagte Peiffer. "Der Fußball ist ein unheimlicher Türöffner, der alle Bevölkerungsgruppen erreicht und solche Themen emotional packend verbreiten kann", fügte Wahlig hinzu. "Ich wünsche mir, dass diese Studie in den Geschichtsunterricht Einzug hält", sagte kicker-Chefredakteur Jakob. Es gehe darum, dazu beizutragen, "dass jüngere Menschen lernen, nicht in die Falle der Propaganda zu tappen".

"Natürlich hat Sport mit Politik zu tun"

Die Geschichte des kicker in der NS-Zeit macht deutlich, wie eng Sport und Politik mitunter verflochten sind. Ein Aspekt, der auch in Bezug auf aktuelle Themen wie die WM 2022 in Katar von Bedeutung ist. "Natürlich hat Sport mit Politik zu tun", betonte Jakob. "Der Fußball schafft Aufmerksamkeit und muss seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Wir haben jetzt die Gelegenheit, Missstände anzuprangern. Aber wir sind Journalisten, keine Aktivisten."

Bei der Buchpremiere, die von der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur im Rahmen ihrer "Nürnberger Gespräche zur Fußball-Kultur" veranstaltet wurde, saß auch der Historiker Gregor Hofmann (Institut für Zeitgeschichte München) auf dem Podium im Nürnberger Presseclub. Er bezeichnete die Studie als "Sonde in den Sportjournalismus", die als Grundlagen- und Nachschlagewerk enorm weiterhelfe und Ansatzpunkte für weitere Forschung liefere.

Mit einem Augenzwinkern äußerte Hofmann allerdings einen Kritikpunkt: Die Veröffentlichung komme zu spät, er hätte die Ergebnisse bereits für frühere Arbeiten benötigt.

