"Erschöpfungszustand": Leitsch fehlt Mainz bis auf Weiteres

Maxim Leitsch wird dem 1. FSV Mainz 05 vorerst fehlen. Wie der Bundesligist an diesem Mittwoch bekanntgab, steht der Innenverteidiger den Rheinhessen "bis auf Weiteres in den Spielen nicht zur Verfügung".

Am Samstagnachmittag saß Maxim Leitsch 90 Minuten lang auf der Bank, als es die Mainzer vor 26.100 Zuschauern mit RB Leipzig zu tun hatten - vier Tage später teilten die Nullfünfer mit, dass der 24-Jährige von nun an erst einmal außen vor sei.

Leitsch könne derzeit "nur leichtes Training absolvieren", verkündete der FSV an diesem Mittwoch und nannte als Ursache "einen körperlichen und mentalen Erschöpfungszustand, möglicherweise als Folge einer überstandenen Infektion". Detailliertere Angaben machten die Mainzer zunächst nicht, verwiesen aber darauf, dass sich der Abwehrspieler in den nächsten Tagen "weiteren medizinischen Untersuchungen und Tests unterziehen" werde.

Leitsch war in diesem Sommer nach 14 Jahren beim VfL Bochum zum FSV gekommen und hatte bei den ersten sieben Bundesligaspielen in der Startelf gestanden. Die Leistungen des Innenverteidigers waren bislang zwar eher wechselhaft (kicker-Durchschnittsnote 4,07), dennoch sprach ihm Trainer Bo Svensson stets das Vertrauen aus. Nur beim 1:0 in Mönchengladbach wurde Leitsch ausgewechselt, Anfang Oktober fehlte er dann erstmals, als Mainz beim SC Freiburg zu Gast war. Als Grund gab der Bundesligist eine Oberschenkelprellung an. Gegen Leipzig kehrte Leitsch zwar wieder ins Aufgebot zurück, kam aber nicht zum Einsatz.

Auswärtsspiel bei Werder Bremen

Das wird auch nicht am Samstag der Fall sein, wenn die Rheinhessen beim SV Werder Bremen gefordert sind. Die Hanseaten haben aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt und verfügen mit 20 Toren ohnehin über die zweitbeste Offensive überhaupt. Auf Mainz dürfte also einiges zukommen - nicht aber auf Maxim Leitsch.