Ersatztorhüterin Moll hält der Werkself die Treue

Bayer 04 Leverkusen hat den auslaufenden Vertrag mit Torhüterin Anne Moll um zwei Jahre verlängert. Die 19-Jährige war im Sommer 2022 vom TSV Meerbusch zur Werkself gewechselt. Im Mai 2023 debütierte sie in der Bundesliga, in der vergangenen Spielzeit saß sie achtmal als Vertreterin von Stammkraft Friederike Repohl auf der Bank. Für die U 19 des DFB stand sie in den jüngsten drei EM-Qualifikationsspielen im Kasten.