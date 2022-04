Ersatzkeeper Radu patzt nach Einwurf: Inter verpasst Tabellenführung

Inter hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Beim Nachholspiel in Bologna lief alles zunächst nach Plan, ehe Arnautovic ausglich und Ersatzkeeper Radu in der Schlussphase ein entscheidender Aussetzer unterlief.

Der eingewechselte Sansone nutzte einen Aussetzer von Ersatzkeeper Radu zum 2:1-Siegtreffer. IMAGO/LaPresse