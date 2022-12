Ersatz gefunden: Werder testet gegen Real Murcia

Nach der unerwarteten Absage des FC St. Pauli war Werder Bremen auf der Suche nach einem neuen Testspielgegner für die Wintervorbereitung. Dieser ist nun gefunden.

St. Paulis neuer Trainer Fabian Hürzeler hat sich dazu entschieden, das Testspiel gegen Bremen im Rahmen des Trainingslagers im spanischen Murcia abzusagen. Die Werderaner waren mit dieser Entscheidung nicht unbedingt glücklich.

Die Suche nach einem neuen Gegner gestaltete sich als nicht so leicht. Dennoch war sie erfolgreich, der SVW testet nun am 4. Januar um 12.30 Uhr gegen den spanischen Drittligisten Real Murcia. Gespielt wird in der Pinatar-Arena. Murcia belegt derzeit in der Primera Federacion Grupo B den dritten Tabellenplatz.

"Wir sind froh, dass wir kurzfristig noch einen Gegner für unser Trainingslager finden konnten und nun wie ursprünglich geplant zwei Spiele durchführen können, damit auch alle Spieler auf Einsatzminuten kommen", erklärte Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball bei Werder Bremen, auf der Website des Bundesliga-Neunten.

Wie bereits klar, findet neben der Partie gegen Murcia auch ein Testspiel gegen den FC St. Gallen statt (8. Januar, 15.30 Uhr).