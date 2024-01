Ersatz für Wooten: Münster holt Steczyk

Nachdem der Vertrag mit Aufstiegsheld Andrew Wooten aufgelöst wurde, hat Drittligist Preußen Münster einen neuen Stürmer präsentiert. Der 24-jährige Dominik Steczyk kommt vom polnischen Erstligisten Ruch Chorzow an die Hammer Straße. In der dritten Liga lief der Pole bereits in der Saison 2022/23 auf: Für den Halleschen FC verzeichnete er dabei in 33 Spielen fünf Tore und vier Assists. Zuvor war der ehemalige polnische U-20-Nationalspieler in Deutschland auch im Nachwuchs des VfL Bochum und beim 1. FC Nürnberg II aktiv.