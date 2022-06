Ersatz für Daferner? Dresden hat Borkowski im Visier

Dynamo Dresden scheint auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer fündig geworden zu sein. Nach kicker-Informationen wird Dennis Borkowski (20) künftig für die Schwarz-Gelben auf Torejagd gehen.

Aktuell steht der im sächsischen Riesa geborene Offensivmann Dennis Borkowski noch bei RB Leipzig unter Vertrag (bis 2025). In den vergangenen anderthalb Jahren war der Rechtsfuß jedoch bereits an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen worden. In wettbewerbsübergreifend 24 Spielen für den Club traf Borkowski dreimal und erzielte einen Assist.

Bei Drittligist Dynamo Dresden will der Youngster nun richtig durchstarten. Im Gespräch ist eine Leihe für ein Jahr, da decken sich kicker-Informationen mit einem Bericht der Bild.

Es ist also durchaus denkbar, dass Borkowski als Ersatz für den wechselwilligen Christoph Daferner (24) verpflichtet werden könnte. Daferner, mit 13 Treffern Dresdens bester Torschütze in der abgelaufenen Zweitliga-Saison, wird seit Wochen mit Nürnberg und zuletzt auch dem FC St. Pauli in Verbindung gebracht.