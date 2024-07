Eröffnungsspiel zwischen Chemnitz und Halle: Der Spielplan der Regionalliga Nordost 2024/25

Am Donnerstag hat der Nordostdeutsche Fußball-Verband den Spielplan für die Saison 2024/25 der Regionalliga Nordost veröffentlicht.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Transfers

Vereine

In drei Wochen geht es los. Am 25. Juli eröffnet der langjährige Drittligist Hallescher FC beim Chemnitzer FC die Saison 2024/25 der Regionalliga Nordost. Das teilten die Chemnitzer am Donnerstag mit. Offiziell sind alle Partien des 1. Spieltags bislang noch für den 28. Juli angesetzt, doch bei der Donnerstagabend stattfindenden Staffeltagung werden die Partien zeitgenau terminiert. Das Eröffnungsspiel wurde im Vorfeld schon festgelegt.

Ähnlich namhaft geht es am darauffolgenden Wochenende beispielsweise zwischen dem BFC Dynamo und Carl Zeiss Jena weiter. Die Aufsteiger Hertha Zehlendorf (gegen Zwickau) und VFC Plauen (gegen Viktoria Berlin) starten mit Heimspielen.

Nach dem 19. Spieltag, der rund um den 15. Dezember geplant ist, verabschiedet sich die Liga in eine Winterpause bis zum ersten Februar-Wochenende. Der letzte Spieltag wird am 18. Mai 2025 über die Bühne gehen. Wer dann Erster ist, darf noch nicht feiern, denn für den Meister der Nordost-Staffel warten im Anschluss noch zwei Aufstiegsspiele gegen den Primus der Regionalliga Nord. Mit den Partien Chemie Leipzig gegen Jena, BFC Dynamo gegen Zwickau oder Erfurt gegen Lok Leipzig bietet das Saisonfinale im Nordosten einige traditionsreiche Duelle.

Hier geht's zum kompletten Spielplan der Regionalliga Nordost 2024/25.