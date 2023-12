Der Spielplan für die Vorrunde der Handball-EM 2024 der Männer

In der Merkur-Spiel-Arena zu Düsseldorf wurden im März die Vorrunde der Handball-EM 2024 ausgelost und auch der Spielplan steht bereits fest. handball-world wirft einen Blick auf den Spielplan, der in der Vorrunde neben Düsseldorf auch Berlin, Mannheim und München sowie in der Hauptrunde Hamburg und Köln aus Spielorte vorsieht.

Hinweis: Den Spielplan der Handball-EM 2024 gibt es hier auch zum Download als PDF.

Gut zwei Monate vor der Handball-EM in Deutschland berichtete der DHB von einem gut laufenden Karten-Vorverkauf für die Europameisterschaft, über 250.000 Tickets und somit mehr als 58 Prozent aller verfügbaren Karten seien bereits verkauft worden. Die größte Nachfrage bei den Tickets für die Handball-EM gibt es laut DHB wenig überraschend für die Auftritte von Gastgeber Deutschland.

In Mannheim, München und Hamburg, wo die deutsche Mannschaft während der Endrunde nicht spielen wird, muss dagegen laut Schober noch die Werbetrommel gerührt werden. Insgesamt seien aber schon knapp sechs Prozent mehr Tickets verkauft worden als zum gleichen Zeitpunkt vor der Heim-WM 2019.



Deutschland bei Handball-EM zunächst in Düsseldorf und Berlin

Die Handball-EM 2024 solle "mit einem Knall starten", so DHB-Präsident Andreas Michelmann vor dem Großturnier. Schon jetzt ist klar, dass der Eröffnungsspieltag am 10. Januar in Düsseldorf vor einer Weltrekordkulisse stattfinden wird. Deutschland trifft dann auf die Schweiz, zudem stehen sich Frankreich und Nordmazedonien gegenüber.

"Es ist fantastisch, wir dürfen das Eröffnungsspiel vor solch einer Kulisse bestreiten. Das wird ein ganz spezieller Abend werden", so der Schweizer Andy Schmid mit Vorfreude beim Blick auf den Spielplan der Handball-EM 2024. Auch Losfee Lars Christiansen sagte schon, dass er "auf jeden Fall" dabei sein werde.

Deutschlands mögliche Hauptrundengegner kommen dem Rahmen-Spielplan der Handball-EM 2024 zu Folge aus den Gruppen B und C, die zweite Turnierphase startet am 18. Januar in Köln. In Mannheim kämpfen Vizeeuropameister Spanien, Österreich, Kroatien und Rumänien um das Hauptrundenticket.

"Das ist nicht unbedingt meine Wunschgruppe", kommentierte ÖHB-Coach Ales Pajovic und betont: "Ich sehe Kroatien neben Spanien ebenso als Favorit in unserer Gruppe." Gegen Rumänien spielte man bereits in der Qualifikation, feierte zwei Siege.

In der Gruppe C kämpfen in München Island, Ungarn, Serbien und Montenegro um das Weiterkommen. Andreas Michelmann rechnete schon vor der Auslosung mit 3.000 Fans aus Island für eine "Wikingerparty in Bayern". Die kurze Anreise dürfte auch viele Schlachtenbummler aus den anderen drei Nationen in die Olympiahalle bringen.

Gruppen D, E und F der Handball-EM 2024

Die jeweils beiden besten Teams aus den Gruppen D, E und F qualifizieren sich laut dem Rahmen-Spielplan der Handball-EM 2024 für die Hauptrunde in Hamburg, Deutschland hatte schon im Vorfeld die skandinavischen Nationen Norwegen, Schweden und Dänemark als Gruppenköpfe gesetzt und wird auch so frühestens im Halbfinale auf dieses Trio treffen können.

Norwegen startet am 11. Januar in Berlin gegen Polen in das Turnier, weitere Gegner sind Slowenien und die Färöer. Vor allem der Färinger Hakun West av Teigum, der seit dem Sommer für die Füchse Berlin aufläuft, wird dann ein Heimspiel haben. Allerdings wird in der Bundeshauptstadt nicht im Fuchsbau, der Max-Schmeling-Halle, sondern in der größeren Mercedes-Benz-Arena gespielt.

In der Gruppe E in Mannheim startet Schweden in Mannheim die Mission Titelverteidigung mit der Partie gegen Bosnien-Herzegowina. Darüber hinaus kämpfen die Niederlande und EM-Debütant Georgien um das Weiterkommen.

In der Gruppe F wird Weltmeister Dänemark die Gruppe in München anführen. Auftaktgegner Tschechien könnte aufgrund der kurzen Anreise mit einer großen Fangruppe anreisen, mit Portugal und dem dritten EM-Debütanten Griechenland kämpfen zwei weitere Teams um das Ticket nach Hamburg.

Vorrunde Handball-EM 2024

Gruppe A (Düsseldorf/Berlin)

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 Frankreich 0 0 0:0 2 Deutschland 0 0 0:0 3 Nordmazedonien 0 0 0:0 4 Schweiz 0 0 0:0

Gruppe B (Mannheim)

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 Spanien 0 0 0:0 2 Österreich 0 0 0:0 3 Kroatien 0 0 0:0 4 Rumänien 0 0 0:0

Gruppe C (München)

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 Island 0 0 0:0 2 Ungarn 0 0 0:0 3 Serbien 0 0 0:0 4 Montenegro 0 0 0:0

Gruppe D (Berlin)

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 Norwegen 0 0 0:0 2 Slowenien 0 0 0:0 3 Polen 0 0 0:0 4 Färöer 0 0 0:0

Gruppe E (Mannheim)

Pl. Team Sp. TD Pkt. 1 Schweden 0 0 0:0 2 Niederlande 0 0 0:0 3 Bosnien-Herzegowina 0 0 0:0 4 Georgien 0 0 0:0

Gruppe F (München)

