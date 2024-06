"Eröffnet neue Möglichkeiten für uns": Bielefeld sichert sich Verteidiger Felix

In Joel Felix hat Arminia Bielefeld einen spielstarken Innenverteidiger aus der ersten dänischen Liga unter Vertrag genommen. Der 26-Jährige kommt mit internationaler Erfahrung sowie einem Pokalsieg auf die Alm.

Statt in der ersten dänischen Liga künftig in Liga 3 für Arminia Bielefeld am Ball: Joel Felix. picture alliance / Gonzales Photo/Dejan Obretkovic

Arminia Bielefeld hat am Mittwochnachmittag den vierten Neuzugang für die kommende Drittligasaison vorgestellt. Wie der DSC über die Vereinskanäle bekannt gab, wechselt Joel Felix vom dänischen Pokalsieger Silkeborg IF auf die Alm und soll künftig seine Qualitäten in der Innenverteidigung der Arminia zur Geltung bringen. Über die Vertragslaufzeit des 26-Jährigen machte der Klub keine Angaben.

"Einen Top-Innenverteidiger aus der 1. dänischen Liga für Arminia Bielefeld zu begeistern und ihn von unserem Weg überzeugen zu können, freut uns alle sehr", werden Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat in einem gemeinsamen Statement zitiert.

"Mit seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung auf nationalem und internationalem Niveau sowie seiner sportlichen Qualität wird er ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders sein", zeigen sich die beiden sportlichen Verantwortlichen zuversichtlich und loben insbesondere Spielverständnis und Physis des Neuzugangs. Dieser werde als Linksfuß "gerade im Spielaufbau neue Möglichkeiten" für die Bielefelder bieten.

Erfahrung auf internationalem Parkett

Felix stammt aus der Jugend des dänischen Rekordmeisters FC Kopenhagen und fand über die zweite Mannschaft von Twente Enschede und den dänischen Zweitligisten Naestved BK seinen Weg zu Silkeborg. Dort stand der 26-Jährige, der neben der dänischen auch die Staatsbürgerschaft des Karibik-Staats St. Lucia besitzt, in der abgelaufenen Saison 26-mal auf dem Feld (ein Assist), war vor allem in der Meisterrunde der besten sechs Mannschaften ein wichtiger Stammspieler und konnte mit Silkeborg gegen Aarhus GF zudem den dänischen Pokal gewinnen.

Auch international sammelte der Innenverteidiger Erfahrung: In der Saison 2022/23 stand er für Silkeborg in allen sechs Partien in der Vorrunde der Conference League über 90 Minuten auf dem Rasen.

"Teil dieses Clubs zu werden, fühlt sich nach meiner Unterschrift sehr gut an. Das sportliche Konzept und die Aussicht, bei einem deutschen Traditionsverein spielen zu können, haben mich zu 100 Prozent überzeugt", freut sich Felix nun auf seine neue Aufgabe in der 3. Liga. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen, meine Eindrücke vor Ort, ein tolles Stadion, das neue Trainingszentrum und auch die großartigen Fans haben mich schon sehr früh begeistert."