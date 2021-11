Ernüchterter Schindler: "Für ein Heimspiel viel zu passiv"

Der 1. FC Nürnberg empfing am Freitagabend erstmals in der 2. Liga Werder Bremen im ausverkauften Max-Morlock-Stadion. Dabei erwischte der Club keinen guten Abend, was auch Christopher Schindler, Christian Mathenia und Coach Robert Klauß bestätigten.

FCN-Trainer Robert Klauß gab nach dem 1:2 zu, dass er enttäuscht sei, "weil wir uns mehr vorgenommen haben." In der Summe sah der Coach "kein gutes Spiel von uns. Wir haben die Chancen nicht gut verteidigt, obwohl wir wussten, dass viele lange Bälle kommen". Der Druck der Bremer wurde besonders in Hälfte zwei immer größer und somit war es nur eine Frage der Zeit "bis einer durchrutscht - und deswegen haben wir am Ende verloren".

Die Gründe dafür sah der 26-Jährige nicht beim "Verteidigen, sondern mehr am Spiel mit dem Ball. Wir hatten zu viele Ballverluste und dadurch dauernd Druck auf die Abwehrkette", brachte der Trainer der Franken die Hektik der Nürnberger im Spielaufbau auf den Punkt.

Wir sind in unserer guten Phase auch nicht jubelnd durch die Stadt gelaufen. Christian Mathenia

Der dauerhafte Druck auf die Abwehrkette bedeutete aber auch jede Menge Chancen für die Bremer Gäste. Lange Zeit konnte der Nürnberger Rückhalt Christian Mathenia seine Vordermänner im Spiel halten, obwohl "uns gefühlt 5.000 Flanken um die Ohren geflogen sind, die wir eigentlich ganz gut weg verteidigt haben". Doch kurz vor Schluss drehte Werder per Doppelschlag die Partie und fügte dem FCN die dritte Pflichtspielniederlage in Folge zu. Mathenia will sich davon nicht verunsichern lassen, vielmehr verweis er darauf, dass "wir in unserer guten Phase auch nicht jubelnd durch die Stadt gelaufen sind, weshalb wir jetzt auch ruhig bleiben".

Der späte Gegentreffer "war eigentlich abzusehen"

Christoph Schindler wirkte nach dem Spiel ebenfalls enttäuscht und fand das Spiel "sehr unbefriedigend. Für ein Heimspiel war das viel zu passiv und einfach nicht gut genug." Auch er erkannte rückblickend die steigende Passivität der Rot-Schwarzen: "So wie wir es gemacht haben, war das eigentlich abzusehen. Wir haben immer tiefer verteidigt und standen eigentlich schon in der ersten Halbzeit zu tief.“ Abschließend sah der Innenverteidiger auch den "fehlenden Mut" als Grund dafür, dass "wir nicht ins Risiko gegangen sind".

Immerhin waren sich die Nürnberger Akteure nach der Niederlage einig und allesamt unzufrieden mit der Performance gegen Bremen. Von einer Krise zu reden, wäre wohl zu weit gegriffen, doch die drei Niederlagen direkt vor der Länderspielpause sollten den FCN im Kampf um die oberen Ränge nicht zu lange beschäftigen. Die nächste Chance auf Wiedergutmachung ist das Auswärtsspiel in Sandhausen am 19. November.