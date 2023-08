"Ernste Verletzung": De Bruyne fällt monatelang aus

Manchester City muss mehrere Monate ohne Kevin De Bruyne (32) auskommen. Dem Belgier hängt auch eine Verletzung aus dem Champions-League-Finale noch nach.

Nach dem 3:0-Erfolg zum Premier-League-Start gegen Burnley hatte Pep Guardiola noch prognostiziert, dass De Bruyne "ein paar Wochen" ausfallen werde, nun musste sich der Coach von Manchester City nach oben korrigieren. "Es ist eine ernste Verletzung", sagte der Spanier am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem UEFA-Supercup gegen den FC Sevilla am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker), ohne eine explizite Diagnose zu nennen.

De Bruyne werde aufgrund seiner Oberschenkelverletzung "drei bis vier Monate" fehlen. Noch nicht geklärt sei, ob der Belgier sich einer Operation unterziehen muss. "Das müssen wir noch entscheiden", sagte Guardiola über seinen Ideengeber. Die Entscheidung solle aber in den nächsten Tagen fallen.

Bereits seit dem Champions-League-Finale im Mai schleppt De Bruyne Oberschenkelprobleme mit sich herum. Beim 1:0-Sieg über Inter Mailand war er nach einer halben Stunde am rechten Oberschenkel behandelt worden, kurz auf den Platz zurückgekehrt und wenige Minuten später schließlich vorzeitig ausgewechselt worden. Die Verletzung stellte sich in der Vorbereitung als schwerer als zunächst angenommen heraus.

Rodrigo: "Einer der wichtigsten Spieler für den Verein"

Bei der Niederlage im Community Shield gegen den FC Arsenal war er erst in der zweiten Hälfte eingewechselt worden, am vergangenen Freitag in Burnley stand er dann wieder in der Startformation und leitete den frühen Führungstreffer durch Erling Haaland ein. Nach 23 Minuten musste er den Platz aber erneut verlassen. "Es ist genau die gleiche Stelle wie im Champions-League-Finale", hatte Guardiola im Anschluss gesagt. Die Entscheidung, De Bruyne trotz seiner Probleme gegen Burnley aufzustellen, verteidigte der Coach am Dienstag: "Ich habe davor mit den Ärzten, Physiotherapeuten und mit ihm selbst gesprochen. Er hat sich gut gefühlt."

Der amtierende Champions-League-Sieger muss damit über weite Teile der Hinrunde auf einen seiner herausragenden Akteure verzichten, auch in der Gruppenphase der Königsklasse müssen die Skyblues zunächst ohne De Bruyne auskommen. "Er ist einer der wichtigsten Spieler für den Verein", sagte Champions-League-Siegtorschütze Rodrigo auf der Pressekonferenz. "Er wird uns sehr fehlen."