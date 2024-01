Ernst: "Wir wollen die Geschichte weiterschreiben - für uns und für Kay"

Seine Eltern haben im DFB-Pokal Großes erreicht. Jetzt will Tjark Ernst (20) nachziehen - und mit Hertha BSC am Mittwochabend gegen den 1. FC Kaiserslautern den Traum vom Finale am Leben halten.

Seit dem Sommer ist er die Nummer 1 bei Hertha BSC - und macht seine Sache bisher gut. U-20-Nationalspieler Tjark Ernst, der 2022 für 300.000 Euro Ablöse vom VfL Bochum nach Berlin gewechselt war, ist beim Bundesliga-Absteiger einer der Newcomer dieser Saison.

"Tjark", sagt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber, "ist sehr wissbegierig und kombiniert im Tor Sachlichkeit und Mut. Er hat hier die Chance bekommen und genutzt." Ernst hat die Vorbilder im eigenen Elternhaus. Papa Thomas Ernst (Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern) bestritt 106 Bundesliga- und 46 Zweitliga-Spiele und galt in seiner Karriere lange als ideale Nummer 2.

In der Saison 1987/88, an deren Ende Eintracht Frankfurt den Pokal gewann (1:0 im Finale gegen Bochum), war er hinter Stammkeeper Uli Stein und Hans-Jürgen Gundelach dritter Torwart. Über seinen Sohn sagt er: "Tjark ist weiter, als ich es in dem Alter war." Mama Kerstin Pohlmann-Ernst gewann als Mittelfeld- und Abwehrspielerin mit dem FSV Frankfurt dreimal den DFB-Pokal (1990, 92, 95), ihre Zwillingsschwester Dagmar - 1995 Europameisterin mit Deutschland und Klubkollegin von Kerstin - triumphierte im Cup-Wettbewerb sogar viermal. Der kicker sprach mit Tjark Ernst vor dem Viertelfinale gegen den FCK (Mittwoch, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), einen der Ex-Klubs seines Vaters, über …

… die Pokal-Historie seiner Familie: "Das war schon öfter Thema bei uns am Tisch. Es ist eine überragende Geschichte, dass meine Mutter, meine Tante und mein Vater den Pokal schon gewinnen konnten. Jetzt fehl' nur noch ich. Das in Berlin mit Hertha BSC zu schaffen, wäre der absolute Wahnsinn. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale einziehen."

… besondere Spiele: "Das HSV-Spiel im Achtelfinale war das bisher größte Spiel meiner Karriere. Das ist etwas, was man nicht jeden Tag erlebt, erst recht mit dem Ausgang und dem gehaltenen Elfmeter. Und das Liga-Spiel in Kaiserslautern war das emotionalste Spiel meiner Karriere, weil dort alles begonnen hat und ich als Knirps nach den Spielen meines Vaters mit Ball auf den Rasen durfte in einem viel zu großen Trikot. Das Spiel gegen Kaiserslautern am Mittwoch wird als größtes Spiel das HSV-Spiel ablösen, weil es schließlich das Pokal-Viertelfinale ist. Wir wollen weiterkommen und die Geschichte weiterschreiben, für uns und für Kay (den vor zwei Wochen verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein, d. Red.). Wir wollen noch einen Schritt näher ans Finale ran."

… Elfmeterschießen: "Es ist viel Bauchgefühl. Ich schau' mir mit Andi am Abend vor den Spielen die möglichen Schützen des Gegners an. Das ist keine Garantie, aber man bekommt ein Gefühl dafür, wohin der Spieler gern schießt. Der Rest ist viel Intuition - und ein bisschen Trashtalk. Psychospielchen gehören dazu. Und was das eigene Schießen angeht: Ich würde jetzt nicht den fünften Elfmeter übernehmen, aber wenn es so weit kommt und ich mal schießen soll, hätte ich kein Problem damit. Dann trete ich an und versuche, das Runde ins Eckige zu legen."

… die Frage, wieviel vom Torwart Thomas Ernst im Torwart Tjark Ernst steckt: "Viel. Das Torhüter-Talent, das mir in die Wiege gelegt wurde, ist auf jeden Fall von ihm, das fußballerische Talent eher von meiner Mutter (lacht). Ich habe das Glück, dass sie auch sehr erfolgreich Fußball gespielt hat und beide sich das gut aufgeteilt haben. Jetzt geht es darum, den Weg mit der Kombination aus Talent und harter Arbeit weiterzugehen."

… das familiäre Gleichgewicht dahingehend, dass je ein Elternteil Torwart und Feldspieler war und es bei den Söhnen genauso ist: "Das ist egal. Meine Mutter redet sich mittlerweile zumindest ein, dass sie ganz gut Ahnung vom Torwartspiel hat (lacht). Nein, sie hat die letzten Jahre schon viel mitbekommen vom Torwartspiel. Mein Bruder Lasse hat auch im Tor angefangen, aber ihm hat es dann auf dem Feld besser gefallen. Er ist jetzt meistens Zehner oder Achter."

Kay fand sehr gut, wie diese Mannschaft zusammenhält, davon war er begeistert. Tjark Ernst

… den Austausch mit seinem Vater: "Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für mich. Er war selbst in der Position und hat den Blickwinkel, den ein Torwart haben muss. Meistens sind wir bei der Bewertung von Situationen einer Meinung, nicht immer."

… die Folgen des Todes von Kay Bernstein: "So etwas kann eine Mannschaft zusätzlich zusammenschweißen. Kay fand sehr gut, wie diese Mannschaft zusammenhält, davon war er begeistert. Das gab es in den Jahren zuvor in Berlin nicht so. Es ist unsere Aufgabe, das so weiterzuführen und noch besser zusammenzuwachsen."

… seine erste Saison als Nummer 1 und die Frage, ob er von sich selbst überrascht ist: "Das bin ich nicht. Ich weiß, was ich kann und wie ich ticke. Ich verstelle mich nicht - das ist mein Naturell. Ich bin als Mensch ruhig und gelassen. Und das versuche ich auf den Platz zu transportieren. Ich will ein ruhiger, sicherer Rückhalt sein. Das gelingt mir bis hierher sehr gut."

… sich als Typ: "Es heißt öfter, dass Torhüter und Linksaußen nicht ganz normal ticken. Ich hab' nichts dagegen, wenn man mir das Gegenteil nachsagt. Ich bin ganz normal und muss und will mich da auch nicht verstellen. Meine Art im Tor habe ich mir von klein auf angewöhnt und versuche, sie zu verfeinern und mich weiter zu verbessern."

… die Symbiose aus Einzelkämpfer und Teamplayer: "Als Torwart muss man beides in sich haben. Ich bin Teamspieler, weil wir ein Team und aufeinander angewiesen sind. Natürlich gibt’s auch Momente, in denen du auf dich allein gestellt und Individualist bist. Das hast du aber auf jeder Position. Aber klar - als Torwart ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler zu einem Gegentor führt, größer als bei einem Stürmer, der vorne den Ball nicht festmacht. Aber damit wächst du auf, und du wächst da rein. Mit 40.000, 50.000 Zuschauern jede Woche und in einem so großen Verein wie Hertha BSC ist immer Druck auf dem Kessel. Aber damit muss man umgehen, und das lerne ich von Woche zu Woche besser."

… Ellenbogen: "Die gehören beim Kampf um den Platz im Tor dazu. Es sollte aber nie unfair und unter der Gürtellinie sein, man sollte sich immer auf Augenhöhe mit seinen Konkurrenten begegnen. Der Konkurrenzkampf im Tor ist ein anderer als auf einer Feldspieler-Position. Dort gibt es die Chance, öfter für ein paar Minuten ins Spiel kommen zu dürfen. Das hast du als Torwart nicht. Deshalb musst du schon die Ellenbogen ausbreiten, brauchst eine Portion Egoismus und musst auf dich schauen. Trotzdem ist ein gesundes Miteinander extrem wichtig. Ein gutes Klima im Torwartteam hält die Qualität hoch. Und wir haben aktuell eine sehr hohe Qualität im Team."

Das Duell Stürmer gegen Torwart - du oder ich - lag mir schon immer ganz gut. Tjark Ernst

… das lautstarke Ordnen der Abwehr: "Das fällt mir nicht schwer, das gehört dazu. Im Profibereich ist es egal, ob jung oder alt - da zählt Qualität. Die älteren Spieler sind genauso auf mein Coaching angewiesen wie jüngere Spieler. Als Torhüter hat man die Verantwortung für seine Vorderleute."

… das Besondere im Eins-gegen-eins: "Es kommt auf Intuition an. Das Duell Stürmer gegen Torwart - du oder ich - lag mir schon immer ganz gut. Das hat viel mit Antizipation und Intuition zu tun. Man überlegt, was der Stürmer machen könnte. Und dazu kommt, dass ich mit meiner Größe und Statur etwas darstelle. Es ist für Stürmer nicht angenehm, auf mich zuzulaufen. Das Tor wird schließlich immer kleiner und der Torwart immer größer. Diese Mischung aus Antizipation, Intuition und Reaktion liegt mir ganz gut. Aber klar: Je höher man spielt, umso besser werden die Stürmer. Aber in den meisten Fällen kann man als Torwart nur gewinnen, da liegt der größere Druck beim Stürmer. Das versuche ich auszunutzen."

… sein Vorbild Manuel Neuer und Bereiche, in denen er sich weiter steigern will: "Man sieht, wie ruhig Manuel Neuer am Fuß ist und unter welchem Druck man ihn anspielen kann. Er hat das Torwartspiel auf ein neues Level gehoben. Beim Spiel mit dem Fuß habe ich noch großes Potenzial. Ich will für meine Mitspieler eine noch bessere Anspielstation werden, um mit mir eine weitere Möglichkeit zu haben, das Pressing des Gegners zu überspielen. Da will und muss ich mich weiter verbessern. Aber vieles kommt mit der Spiel-Erfahrung und der Routine. Bei meiner Größe kann ich mich auch bei der Raumverteidigung bei Flanken noch verbessern, um durchs Rauskommen meinen Mitspielern noch besser zu helfen."

… den Wechsel von Bochum nach Berlin im Sommer 2022: "Die Gespräche, die ich mit Andi Menger und Ilja Hofstädt (mit Herthas Torwarttrainern, d. Red.) hatte, waren sehr gut. Hier wurde mir ein klarer Weg aufgezeigt, eine klare Perspektive, die ich in Bochum nicht hatte. Hier gibt es eine U-23-Mannschaft, in der ich Spielpraxis sammeln sollte und im ersten Jahr gesammelt habe. Daher war es der logische Schritt, die Spielpraxis hätte ich in Bochum nicht bekommen. Hier wurde mir der kurz- und der mittelfristige Plan, den Hertha BSC mit mir hat, aufgezeigt. Dieser Plan wurde voll und ganz durchgezogen. Nicht immer gehen Pläne so auf, wie sie besprochen wurden. Hier war es der Fall. Da geht ein großer Dank an Andi Menger."

… den Mut, auf junge deutsche Torhüter als Nummer 1 zu setzen wie in Freiburg, Fürth oder bei Hertha: "Man merkt, dass bei den deutschen Klubs der Mut zurückkommt, jungen Torhütern zu vertrauen. Das finde ich sehr gut. Das war in den letzten Jahren nur selten der Fall. Es ist allerhöchste Zeit, dass man wieder den eigenen Talenten vertraut. Das war nach dem Durchbruch von Bernd Leno und Marc-André ter Stegen viel zu wenig der Fall."