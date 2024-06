Ernst verstärkt Zweitliga-Aufsteiger Regensburg

Der SSV Jahn Regensburg hat am Freitag den achten Sommer-Neuzugäng und bereits den dritten Transfer in dieser Woche eingetütet: Von Hannover 96 wechselt Sebastian Ernst zum Zweitliga-Aufsteiger. Der erfahrene Mittelfeldspieler (182 Spiele in der 2. Liga) unterschreibt bis 2026 in Regensburg. "In seiner aktiven Zeit hat er schon einige wichtige Erfahrungen sammeln können, die unserer Mannschaft in der 2. Bundesliga weiterhelfen werden", freut sich Geschäftsführer Sport Achim Beierlorzer über den Transfer.