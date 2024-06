Ernst Kuzorra: Auch eine Legende der Handball-Abteilung von Schalke 04

Mit einem Leistenbruch erzielte Ernst Kuzorra den entscheidenden Treffer für die erste Fußball-Meisterschaft des FC Schalke 04 und ist nicht nur deswegen eine Vereinslegende. Wiederentdeckt wurde nun, dass er auch im Handball seine Spurenbei S04 hinterlassen hat.

Ernst Kuzorra spielte 27 Jahre für die erste Mannschaft des FC Schalke 04, führte mit seinem Schwager Fritz Szepan den legendären Schalker Kreisel an und leitete mit diesem auch den Neuaufbau nach dem Krieg. 1990 verstarb die Fußball-Legende als Ehrenbürger von Gelsenkirchen und Träger des Verdienstkreuzes der Bundesrepublik im Alter von 84. Zu seinem Gedenken gibt es den Ernst-Kuzorra-Platz an der Glückauf-Kampfbahn und den Ernst-Kuzorra-Weg an der Arena Auf Schalke.

Doch nicht nur im Fußball hinterließ Ernst Kuzorra Spuren. Die WAZ hat ein gerade erst wiederentdecktes Foto aus dem Jahr 1934 veröffentlicht, das Ernst Kuzorra beim Feldhandball zeigt. Handball wird beim FC Schalke 04 bereits seit 1926 gespielt. "Den Erzählungen nach soll Ernst Kuzorra einer der besten Handballer hier in der Stadt gewesen sein", berichtet Daniel Nienhaus als Handball-Abteilungsleiter von S04 von mehrfachen Auftritten als Handball-Aushilfe.

Während die Fußballer aktuell in der 2. Bundesliga aktiv sind, mussten die Handballer in der vergangenen Saison in die Kreisklasse absteigen - doch im Gegensatz zu den Fußballern des Vereins gelang ihnen der direkte Wiederaufstieg. Die Nachwuchsarbeit soll nun vorangetrieben werden, der Name und die Aura Schalke 04 sowie auch legendäre Geschichten wie die vom Handballer Ernst Kuzorra dürften dabei ein besonderer Anreiz sein.

