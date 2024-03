Erneutes Unentschieden für den TSV Nord Harrislee

Das Spiel zwischen dem VfL Waiblingen und dem TSV Nord Harrislee um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt endete am Samstagabend unentschieden (26:26, 13:17). Für den VfL Waiblingen ist es bereits das sechste Remis in dieser Saison. Der TSV muss sich wie schon in der Woche zuvor gegen die Kurpfalz Bären mit einem Punkt zufrieden geben.

In den ersten 20 Minuten blieb die Partie zwischen dem Tabellen-11. und dem Vorletzten bis zum 7:7 ausgeglichen. Dann konnten sich die Gäste aus Harrislee in der 27. Minute beim 15:11 auf vier Tore absetzen und gingen mit einer 17:13-Führung in die Kabine.

In den ersten acht Minuten der zweiten Halbzeit gelang dem TSV dann jedoch nur ein Treffer, sodass Waiblingen zum 18:18 ausgleichen und beim 19:18 eine Minute später erstmals gar in Führung gehen konnte. Von nun an sahen die Zuschauer in der Waiblinger Rundsporthalle erneut ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zum 23:23 in der 52. Minute lieferten sich beide Mannschaften einen Schlagabtausch.

Sechs Minuten vor dem Abpfiff konnte der VfL dann zum ersten Mal im gesamten Spiel mit zwei Toren in Führung gehen. Doch der TSV glich wieder aus (25:25, 57.). Mathilda Ehlert brachte ihre Mannschaft zwei Minuten vor Spielschluss beim 26:25 noch einmal in Führung. 31 Sekunden vor dem Ende traf Anna Thomssen vom Siebenmeter-Strich dann erneut zum Ausgleich. Den letzten Wurf der Gastgeber konnte Lea Tiedemann parieren und sicherte dem TSV Nord Harrislee somit einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

"Unser Aufwärtstrend war auch in diesem Spiel klar erkennbar. Die Mannschaft hat es richtig gut gemacht, Herz und Leidenschaft gezeigt. Mich ärgert nur, das wir die Vier-Tore-Führung in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit zu schnell hergegeben haben", bilanziert TSV-Trainer Hendryk Jänicke nach Abpfiff.

VfL Waiblingen - TSV Nord Harrislee 26:26 (13:17)

VfL Waiblingen: Wunsch, Meißner; Gisa (7), Probst (6/4), Brand (4), Ehlert (3), Eckhardt (2), Luber (1), Nagy (1), Henkel (1), Nagler (1), Keil,

TSV Nord Harrislee: Zietz, Tiedemann; Bruhn (9/1), Andresen (5), A. Thomssen (4), Mettner (3), L. Thomssen (2/1), Klingenberg (1), Frauenschuh (1), Schaube (1), Schleemann, Pfleiderer

Zuschauer: 325

Schiedsrichter: Nicolas Jaros / Felix Thrun

Strafminuten: 6 / 4