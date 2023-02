Erneuter Triumph: Putellas ist auch 2022 FIFA-Weltfußballerin

Alexia Putellas ging in Paris als Favoritin an den Start - und die Mittelfeldspielerin des FC Barcelona wurde auch 2022 zur FIFA-Weltfußballerin gewählt.

Seit über einem halben Jahr hat Alexia Putellas schon nicht mehr gespielt, ein Kreuzbandriss, den sich die Spanierin kurz vor der EM 2022 in England zugezogen hatte, machte ein Mitwirken seitdem unmöglich. Obwohl sie bei der EM also keine Kostprobe ihres Könnens abgeben und auch für den FC Barcelona in der Liga und in der Königsklasse in der zweiten Jahreshälfte 2022 nicht auflaufen konnte, setzte sich Putellas erneut bei der Wahl zur FIFA-Weltfußballerin durch.

Die 29-Jährige, die schon 2021 Weltfußballerin wurde, zudem 2022 den Ballon D’Or gewann und Europas Fußballerin des Jahres wurde, ließ die Engländerin Beth Mead (FC Arsenal) und Alex Morgan aus den USA (San Diego Wave) hinter sich. Putellas, Mead und Morgan waren die letzten drei Kandidatinnen von ursprünglich 14, zu denen auch die deutschen Nationalspielerinnen Alexandra Popp und Lena Oberdorf gehört hatten.

Putellas trumpfte bis zu ihrer Verletzung Anfang Juni 2022 aber mächtig auf. Die Offensivspielerin führte Barcelona mit 34 Toren zur Meisterschaft, mit elf Toren (Bestwert) ins Champions-League-Finale gegen Lyon (1:3) und wurde zur Champions-League-Spielerin der Saison 2021/22 gewählt.

Nun hat die Spanierin 2021 und 2022 alle möglichen Einzel-Titel abgeräumt: zweimal FIFA-Weltfußballerin, zweimal Ballon d’Or-Gewinnerin und zweimal Europas Fußballerin des Jahres.

Abgestimmt haben die Kapitäninnen sowie die Trainerinnen und Trainer der Nationalmannschaften, außerdem ausgewählte Journalisten und auf der FIFA-Website registrierte Fans.

Die bisherigen FIFA-Weltfußballerinnen im Überblick:

Jahr Spielerin Nation 2001 Mia Hamm USA 2002 Mia Hamm USA 2003 Birgit Prinz Deutschland 2004 Birgit Prinz Deutschland 2005 Birgit Prinz Deutschland 2006 Marta Brasilien 2007 Marta Brasilien 2008 Marta Brasilien 2009 Marta Brasilien 2010 Marta* Brasilien 2011 Homare Sawa* Japan 2012 Abby Wambach* USA 2013 Nadine Angerer* Deutschland 2014 Nadine Keßler* Deutschland 2015 Carli Lloyd* USA 2016 Carli Lloyd USA 2017 Lieke Martens Niederlande 2018 Marta Brasilien 2019 Megan Rapinoe USA 2020 Lucy Bronze England 2021 Alexia Putellas Spanien 2022 Alexia Putellas Spanien

*Damals hieß die Auszeichnung FIFA Ballon d'Or