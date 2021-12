Erneuter Rückschlag für Berlin - Löwen-Krise verschärft

Nach der überraschenden Punkteteilung gegen den Vorletzten Balingen gab es für die Füchse Berlin zum Jahresabschluss gegen Melsungen den nächsten Dämpfer. Und auch die sportliche Krise bei den Rhein-Neckar Löwen hat sich weiter verschärft.

Die Füchse Berlin haben im Titelkampf der Handball-Bundesliga einen herben Rückschlag erlitten. Der Tabellenvierte verlor das letzte Spiel des Jahres am Montagabend gegen die MT Melsungen mit 28:29 (17:15) und liegt mit 25:9 Punkten wieder deutlich hinter Tabellenführer SC Magdeburg (32:2), der am Sonntag in Flensburg die erste Saison-Niederlage kassiert hatte.

Vor 2500 Zuschauern waren Hans Lindberg mit acht Toren und Lasse Andersson (7) die besten Werfer beim Hauptstadtclub, der beim Stand von 28:28 in der letzten Minute einen eigenen Ballbesitz nicht zum Siegtreffer nutzen konnte. Stattdessen traf Gleb Kalarash kurz vor Schluss für die Gäste. "Wir wollten den Jahresabschluss anders gestalten. Es ist natürlich bitter, dass wir heute nicht die Qualität hatten", sagte Berlins Rückraumspieler Fabian Wiede bei Sky.

Als Tabellenfünfter geht die HSG Wetzlar in die EM-Pause. Die Hessen veredelten ihre starke Hinrunde mit einem 28:25 (13:12)-Sieg beim Aufsteiger TuS N-Lübbecke und verfügen nun über 23:13 Zähler. Dagegen hat sich die sportliche Krise bei den Rhein-Neckar Löwen weiter verschärft. Die Mannheimer verloren gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 25:31 (15:16) und bleiben mit 14:20 Zählern Elfter. Der HSV Hamburg unterlag dem Bergischen HC mit 26:27 (15:12).

HSV Hamburg - Bergischer HC 26:27 (15:12)

Tore HSV Hamburg: Mortensen 8/3, Weller 4, Forstbauer 3, Theilinger 3, F. B. Andersen 2, Tissier 2, Bauer 1, Ossenkopp 1, M. Späth 1, Wullenweber 1

Bergischer HC: A. Gunnarsson 6/1, D. Schmidt 5, Stutzke 5, Darj 3, Babak 2, Nikolaisen 2, Boomhouwer 1, Schmitz 1, Schönningsen 1, Weck 1

Schiedsrichter: David Hannes (Frankfurt/M.)/Christian Hannes (Aachen)

Zuschauer: 2500

Strafminuten: 10 / 6

Disqualifikation: - / -

TuS N-Lübbecke - HSG Wetzlar 25:28 (12:13)

Tore TuS N-Lübbecke: Spohn 8, Petreikis 6, Skroblien 5, Strosack 3, Mrakovcic 1, Nissen 1, Speckmann 1/1

HSG Wetzlar: Cavor 5, Holst 5/5, Forsell Schefvert 4, Novak 4, Mellegard 3, Rubin 3, Nyfjäll 2, Danner 1, Fredriksen 1 Schiedsrichter: Stefan Schneider (Barleben)/Colin Hartmann (Magdeburg)

Zuschauer: 832

Strafminuten: 8 / 4

Disqualifikation: - / -

Füchse Berlin - MT Melsungen 28:29 (17:15)

Tore Füchse Berlin: Lindberg 8/2, Andersson 7, Holm 4, Marsenic 3, Wiede 3, Matthes 1, Morros 1, M. Vujovic 1

MT Melsungen: Kalarasch 6, Kühn 6, Reichmann 5/2, K. Häfner 4, Pavlovic 4, Kunkel 2, Jonsson 1, Petersson 1 Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 2500

Strafminuten: 6 / 6

Disqualifikation: - / -

Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 25:31 (15:16)

Tore Rhein-Neckar Löwen: Kirkelökke 4, Knorr 4, Ahouansou 3, Groetzki 3/1, L. Nilsson 3, Zacharias 3, Horzen 2, Patrail 2, Lagergren 1

TSV Hannover-Burgdorf: J. Hansen 5/1, Kuzmanovski 5, Pevnov 5, Edvardsson 3, Feise 3, Büchner 2, Martinovic 2, Mävers 2, Roscheck 2, Brozovic 1, Cehte 1

Schiedsrichter: Simon Reich (Fellbach)/Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)

Zuschauer: 500

Strafminuten: 8 / 8

Disqualifikation: - / -