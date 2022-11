Erneuter Krankenhaus-Aufenthalt: Sorgen um Pelé

Große Sorgen um Brasiliens Legende Pelé: Der 82-Jährige musste erneut ins Krankenhaus gebracht werden.

Brasiliens Fußball-Ikone Pelé. AFP via Getty Images

Medienberichten zufolge ist der 82-Jährige ins Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Paolo eingeliefert worden, weil sich sein Gesundheitszustand verschlechtert haben soll. Der Sender "ESPN Brasil" berichtet, die Ärzte im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo seien besorgt, dass die Chemotherapie nicht mehr auf die Tumore in verschiedenen Organen des Körpers des 82-Jährigen ansprechen könnte. Zudem klage er über Herzprobleme.

Pelés Tochter Kely do Nascimiento gab am Mittwoch auf Instagram allerdings erstmal Entwarnung: "Keine Überraschung oder Notfälle." Es gehe jetzt darum, die Medikation ihres Vaters neu einzustellen.

Bei Pelé war im vergangenen Jahr ein Darm-Tumor entfernt worden, im Anschluss musste er einen Monat im Krankenhaus behandelt werden. Schon in den Jahren zuvor war Pelé immer wieder wegen körperlicher Beschwerden in Behandlung.