Erneuter Ausfall: De Wijs hat Probleme an der Wade

Jordy de Wijs (27) wird Zweitligist Fortuna Düsseldorf vorerst fehlen. Grund dafür ist eine Muskelverletzung.

Dies haben Untersuchungen ergeben, wie die Fortunen am Mittwoch auf ihrer Website mitteilten. "Bis auf Weiteres" müsse der Niederländer kürzertreten.

Die Muskelverletzung an der Wade bedeutet bereits den zweiten Ausfall für de Wijs in diesem Jahr. Der Neuzugang, der nach seiner Leihe in der Vorsaison erst am 21. Juni fest von den Queens Park Rangers verpflichtet worden war, hatte wegen einer Rippenfaktur seit Ende April kein Pflichtspiel mehr für Düsseldorf bestritten.

In der Spielzeit 2020/21 kam de Wijs auf zehn Einsätze (ein Tor) und wies einen kicker-Notenschnitt von 2,9 auf. Der Innenverteidiger hat Vertrag bis Sommer 2026.