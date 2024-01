Erneute Zwangspause: Rückraumspieler der Rhein-Neckar Löwen muss pausieren

Die Rhein-Neckar Löwen müssen erneut für einige Zeit auf Halil Jaganjac verzichten. Der Bundesligist hat auf den nächsten Ausfall des Kroaten reagiert und bindet Andreas Holst Jensen bis zum Saisonende.

Halil Jaganjac musste wiederholt an der Schulter operiert werden. Nachdem sich der 25-Jährige in der vergangenen Saison bei einem Zusammenprall im HBL-Spiel beim HC Erlangen schwer an der Schulter verletzte, unterzog er sich im September 2023 eines weiteren chirurgischen Eingriffes.

Im Anfang November feierte Jaganjac sein Comeback auf dem Spielfeld und fungierte fortan vorwiegend als Abwehrspezialist. Jüngst zwang ihn ein Jochbeinbruch dazu, die letzten zwei HBL-Spiele im Jahr 2023 auszusetzen.

Aufgrund anhaltender Schmerzen während der Wurfbewegung hat sich der Kroate, in Absprache mit der medizinischen Abteilung der Rhein-Neckar Löwen, für eine erneute Operation an der rechten Schulter entschieden. Die voraussichtliche Ausfallzeit wird erst in den kommenden Tagen absehbar sein.

Verlängerung mit Verletzungsjoker

Während das Trainerteam dementsprechend auf den Kroaten verzichten muss, darf es wiederum weiterhin auf die Dienste von Andreas Holst Jensen bauen. So wurde das Vertragsverhältnis des Dänen, welches ursprünglich bis Jahresende 2023 datiert war, bis zum 30.06.2024 verlängert. Im September kam der Mann für den halblinken Rückraum vom französischen Champions-League-Teilnehmer Montpellier HB zu den Löwen.

Seitdem hat sich der dänische Rückraumspieler in die Mannschaft und den Verein eingefügt. Vor allem im EHF European-League-Heimspiel gegen Nantes demonstriert der vierfache A-Nationalspieler Dänemarks seine Abschlussstärke, erzielt sechs Tore bei acht Versuchen und war einer der Garanten für den furiosen Sieg gegen das französische Top-Team.