Erneute Verlängerung: Rittner bleibt DTB-Cheftrainerin

Barbara Rittner bleibt auch in den kommenden Jahren Cheftrainerin für die Damen und den weiblichen Nachwuchsbereich im Deutschen Tennis Bund.

Schon seit 2005 an der Spitze des deutschen Damen-Tennis: Barbara Rittner bleibt Cheftrainerin des DTB. imago images/Hasenkopf

Wie der DTB am Dienstag mitteilte, hat die 48-Jährige ihren Vertrag bis Ende 2023 verlängert. Die ehemalige Profispielerin bekleidet das höchste Amt im deutschen Damen-Tennis bereits seit 2005.

"Barbara Rittner verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz sowohl als Spielerin als auch als Bundestrainerin. Das macht sie zu einer hervorragenden Besetzung für diese Position und wir sind sehr froh darüber, dass sie ihre Kompetenzen weiterhin in den DTB einbringen wird", sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim zur Entscheidung des Präsidiums.

"Ich bin stolz und hochmotiviert, mich weiterhin in verantwortlicher Position für den DTB einzubringen. Ich tue dies mit klaren Ambitionen", sagte Rittner laut Mitteilung. "In der Vergangenheit haben mich immer Werte wie Leidenschaft, Disziplin, Durchhaltevermögen und letztlich die Liebe zum Tennissport angetrieben. Es ist mein Anspruch, diese für den Erfolg so wichtigen Werte vorzuleben und sie den jungen Sportlerinnen weiterzugeben."