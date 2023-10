Erneute Pause für Fährmann - Terodde ist fit für Hertha

Rechtzeitig zum Krisenduell mit Mit-Absteiger Hertha BSC entspannt sich die Personallage bei Schalke. Ein erfahrener Keeper allerdings muss noch passen.

Nicht gerade einfach, die Torhüter-Situation beim FC Schalke. Sommer-Zugang Marius Müller machte seine Sache in den ersten Spielen sehr ordentlich, muss aktuell aber pausieren. Auch Ralf Fährmann stand zuletzt nicht zur Verfügung. Zunächst stellte sich Besserung ein, doch am Sonntag wird auch er wohl nicht zum Schalker Kader gehören.

Rückschlag am Mittwoch

Routinier Fährmann musste wegen Problemen an der Achillessehne aussetzen, kehrte zwar am Dienstag ins Mannschafts-Training zurück, doch einen Tag später folgte der erneute Rückschlag. Am Mittwoch jedenfalls war Fährmann nicht auf dem Trainingsplatz dabei; wie der Verein mitteilte, handelt es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme. Es wird also gewiss nicht reichen für den Routinier, um in den Spieltags-Kader zurückzukehren.

Also liegt es auf der Hand, dass erneut, wie zuletzt schon beim 1:3 in Paderborn, Michael Langer den Platz im Schalker Kasten übernimmt. Der 38-Jährige hat schon mehrfach bewiesen, dass man ihn ruhig ohne große Spielpraxis ins kalte Wasser werfen kann, und auch dank seiner riesigen Erfahrung dürfte Langer beim Treffen mit dem Mit-Absteiger Hertha BSC am Sonntag erste Wahl sein.

Keine Irritationen mehr bei Terodde - Dreierkette mit Baumgartl?

Zu Wochenbeginn kehrte auch Simon Terodde ins Mannschafts-Training zurück, der zuletzt wegen Waden-Problemen nicht einsatzbereit war. Nun mischt der Torjäger aber ohne Irritationen wieder voll mit und könnte auf Anhieb am Sonntag wieder in die Startelf rücken, dann anstelle von Sebastian Polter.

Damit nicht genug. Interimstrainer Matthias Kreutzer, dessen Nachfolger womöglich in der nächsten Woche vorgestellt wird, kann auch in der Defensive auf einen bewährten Akteur wieder zurückgreifen. Timo Baumgartl, nach einem Fernsehinterview, in dem er den inzwischen abgelösten Cheftrainer Thomas Reis kritisierte, vorübergehend zur U 23 degradiert, trainiert wieder mit den Profis und dürfte am Sonntag wieder in den Spieltagskader rücken.

An seiner Stelle übernahm Thomas Kalas in der Innenverteidigung, der aber, wie so viele andere auch, in Paderborn enttäuschte. Mit Baumgartls Rückkehr bietet sich unter anderem die Umstellung auf eine Dreierkette an. In welcher Formation auch immer, eine Stabilisierung der zuletzt häufig überforderten Abwehr ist dringend erforderlich.

Schlüsselspiel gegen Hertha

Das Treffen mit Hertha BSC wird für Schalke zum Schlüsselspiel, auch mit Blick auf die Stimmung rundum. Denn in Paderborn gingen Teile der Anhängerschaft nach der neuerlichen Niederlage auf die Barrikaden, es gab unter anderem Hohn und Spott für die wieder einmal komplett enttäuschenden Profis.

Eine große Chance also für Schalke gegen das Team aus der Hauptstadt: Ein Sieg gegen Hertha würde die zuletzt explosive Stimmung zunächst mal beruhigen. Anderseits droht dem 16. der Tabelle bei einer Niederlage sogar der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz.